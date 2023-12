Non sai come sostituire la pasta a pranzo? Ecco le alternative salutari per variare la dieta

Sei a dieta ma non sai come sostituire la pasta a pranzo? Vediamo quali sono le migliori alternative per non ingrassare.

La pasta è un ottimo alimento anche a dieta ma, dopo un po’, può stancare. Vediamo quali sono le migliori alternative per pranzo o per cena.

A differenza di quanto molte persone credono, anche chi è a dieta può continuare a mangiare la pasta anche ogni giorno se vuole. I carboidrati, infatti, rappresentano una categoria nutritiva importantissima e non devono mai essere eliminati. Anche perché se tagliamo troppo sui carboidrati il nostro corpo inizierà a “mangiarsi” la massa muscolare non avendo più il suo principale carburante da cui trarre energia.

Naturalmente se sei a dieta devi fare un po’ attenzione alle porzioni e limitarti a 80 grammi di pasta a pranzo o a cena. C’è da dire però che, quando si mangia fuori casa, non sempre è possibile avere 80 grammi di pasta al pomodoro. Dunque bisogna trovare delle alternative che abbiano le stesse calorie della pasta ma che si possano trovare facilmente anche al bar o in mensa.

Ecco come sostituire la pasta a dieta

Nella tua dieta è chiaramente specificato che a pranzo dovresti mangiare 80 grammi di pasta. Ma come fare se, per lavoro o per impegni vari, sei spesso costretta a pranzare fuori casa? Vediamo le migliori alternative alla pasta quando sei a dieta.

Al posto di 80 grammi di pasta, se devi pranzare al bar, puoi tranquillamente prendere un panino da 100 grammi: le calorie sono le stesse. Naturalmente fai attenzione alla farcitura. Prediligi verdure grigliate e tonno senza olio oppure bresaola e rucola o tacchino e pomodoro. Oppure puoi optare per una piadina da 100 grammi, ancora meglio se integrale. Anche in questo caso occhio alle farciture. Sì a insalata, pomodori, verdure grigliate, bresaola, tacchino, ricotta, tonno al naturale. Evita i salumi e gli insaccati, i formaggi grassi, le verdure sott’olio e le salse.

Se ti trovi in mensa o in una tavola calda, puoi sostituire la pasta con 300 grammi di patate bollite o al forno da accompagnare con un petto di pollo alla piastra o del merluzzo o del tacchino. Se, invece, sei per strada di corsa e non hai neanche il tempo di pranzare, puoi sostituire 80 grammi di pasta con 150 grammi di castagne: le calorie sono le stesse e ti concedersi un tipico sfizio invernale.

Se sei al ristorante e non ti va di prendere i classici spaghetti al pomodoro, puoi scegliere un piatto di gnocchi: 200 grammi di gnocchi hanno le stesse calorie di 80 grammi di pasta secca. Ovviamente anche in questo caso, occhio ai condimenti. Sì a sugo di pomodoro o verdure o funghi, no a salse a base di formaggi o panna.