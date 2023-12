Carlotta Mantovan, compleanno in dolcissima compagnia: 41 candeline insieme ad una persona speciale

Giorni davvero felici per Carlotta Mantovan, la star di Ballando con le Stelle ha da poco festeggiato i suoi 41 anni in compagnia di una persona molto speciale per lei. Ecco di chi si tratta.

Gli ultimi mesi sono stati davvero molto intensi per Carlotta Mantovan, la quale ha deciso di mettersi in gioco danzando in pista, così come in passato aveva fatto anche Fabrizio Frizzi.

L’esperienza televisiva per la Mantovan è stata incredibile, tornando davanti le telecamere dopo tanta assenza dalle scene e un’intervista esclusiva rilasciata al programma di Verissimo, qui ha raccontato la sua nuova vita e quella della piccola Stella. Adesso che lo show si è concluso, per lei è giunto il momento di circondarsi ancora una volta delle persone alle quali vuole bene in vista anche di un’intima festa di compleanno.

Il nuovo inizio di Carlotta Mantovan

Scendere in pista a Ballando con le Stelle è stata davvero una grande occasione per Carlotta Mantovan, la quale è tornata a mostrarsi al pubblico della televisione dopo la tragica morte del marito e il successivo trasferimento in Normandia dove con la figlia ha cominciato una nuova vita.

Il programma ha permesso alla donna di potersi raccontare in toto, divertendosi come non mai e non solo. Di puntata in puntata, ma anche durante una recente intervista rilasciata alla redazione di Oggi, Carlotta Mantovan si è detta felice nonostante tutto, di aver imparato a convivere con un dolore lancinante dettato dalla perdita del marito, affermando di aver trovato il suo equilibrio in un paesino dove la figlia ha l’opportunità di vivere un quotidiano normale e sereno, senza il peso dei media su di lei.

Nel frattempo, la Mantovan ha anche fatto posto nel suo cuore, non escludendo in futuro la possibilità di incontrare un nuovo amore che valga la pena vivere ma, almeno per adesso, ha deciso di godere a pieno dei momenti belli che la vita le sta donando insieme a una persona speciale.

Carlotta Mantovan, compleanno in dolce compagnia

Il Natale ha riservato una lunga serie di sorprese anche a Carlotta Mantovan, così come confermato dalla foto che la moglie di Fabrizio Frizzi ha condiviso nella sua pagina Instagram alcuni giorni fa. Uno scatto intimo realizzato il giorno del suo quarantunesimo compleanno.

La foto in questione, dunque, non racconta solo un frammento di festa privata, ma ritrae la Mantovan stretta in un abbraccio pieno d’amore insieme alla piccola Stella proprio durante il giorno del suo compleanno. Il post condiviso sui social ha subito riscosso un grandissimo successo, avvolta dall’affetto dei fan che non l’hanno mai lasciata da sola.