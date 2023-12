Vecchie musicassette: se in casa hai una di queste possiedi un piccolo tesoro

Controlla meglio in quella cantina: queste musicassette valgono oro e se le hai anche tu, potresti guadagnarci parecchio.

I tempi cambiano velocemente e molti oggetti del passato che fino a pochi decenni fa ci sembravano eterni, che non sarebbero mai passati e che avremmo usato per sempre, oggi sono soltanto un lontanissimo ricordo.

Qualcosa che le nuove generazioni non conoscono, magari non hanno mai sentito nominare e non saprebbero come usare in caso se la ritrovassero in mano. Tra i tanti oggetti di questo genere, sicuramente ci sono anche le musicassette. E se hai vissuto gli anni ’80 sai bene quanto fossero preziose all’epoca.

Non perché avremmo potuto immaginare il valore monetario che hanno oggi, ma perché erano il modo più pratico ed economico – al contrario dei vecchi vinili – per ascoltare tutte le nostre canzoni preferite, gli artisti del cuore, gli album della vita. Oggi c’è ben altro, tra streaming e cd – che stanno anch’essi comunque scomparendo – ma alcune di queste musicassette valgono tantissimo. E se la hai anche tu, sei seduto su un patrimonio. Ecco la lista di quelle che valgono di più e parliamo di cifre da capogiro.

Queste musicassette valgono una fortuna: cifre da capogiro per chi le ha in soffitta

Possono esserci tanti motivi per cui un prodotto finisce col valere più di un altro e uno di questi è sicuramente la rarità. Queste musicassette sono estremamente rare, ne esistono pochissimi esemplari in tutto il mondo originali e questo significa soltanto una cosa: chi le possiede può reclamare davvero tantissimi soldi in cambio della vendita dell’oggetto. Controlla subito nella tua cantina, in soffitta, nei vecchi scatoloni: potresti essere in possesso di una fortuna e non saperlo nemmeno.

Ecco la lista delle musicassette più rare e, di conseguenza, più di valore al mondo:

Macintosh Plus – Floral Shoppe (2012)

Madonna – The Madonna Collection (1987)

Buck 65 – Year Zero (1996)

Throbbing Gristle – 24 Hours (1980)

Various – Untieddiaries 1979-87 (1987)

The Artist (Formerly Known As Prince) – The Versace Experience – Prelude 2 Gold (1995)

Xero – Xero (1997)

Il valore di queste musicassette è davvero da capogiro: si va dai 1500 euro di “Floral Shoppe” dei Macintosh Plush, una tiratura di appena 100 copie, fino ai folli 4500 euro per Xero, il primo lavoro in studio di quelli che sarebbero di lì a poco diventati i Linkin Park. Di quest’ultima ne esistono soltanto 12 copie in tutto il mondo!