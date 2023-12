Elodie, dal suo passato emergono rivelazioni sconvolgenti: “L’ho sequestrata dentro casa”

Dal passato di Elodie spuntano alcune rivelazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Che cosa ha raccontato la celebre cantante?

Con la sua voce inconfondibile, Elodie figura tra le artiste più apprezzate del momento. La cantante romana è amatissima non soltanto per il suo incredibile talento ma anche per la bellezza che la caratterizza.

Negli ultimi anni Elodie ha visto la sua carriera compiere un incredibile balzo in avanti, grazie alle canzoni amatissime che hanno fatto ballare milioni di ascoltatori sparsi in tutta la penisola. Da Bagno a mezzanotte a Tribale, passando per Pazza musica, A fari spenti e tanti altri ancora, sono moltissimi i brani che hanno regalato la grande fama a Elodie.

Oggi tutti la conoscono non soltanto per la grande artista che è, ma anche come una giovane donna forte e determinata. Amatissima sui palchi di tutta Italia, la bella Elodie è una star anche sul web. Qui sono moltissimi i gossip che si rincorrono sul suo conto, a partire dalla vita privata fino ad arrivare al difficile passato dell’artista. A tal proposito Elodie ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate, ma che cosa ha detto?

Elodie, il racconto sul suo passato mette i brividi

Secondo quanto riportato da spettacolo.tiscali.it, la cantante ha ripercorso alcune tappe del suo difficile passato. Elodie è cresciuta al Quartaccio, un quartiere tra i più difficili della capitale. Qui la vita per la cantante è stata parecchio difficile, tra la tossicodipendenza dei genitori e la vita complessa del quartiere in generale. “Tornavo a casa e non c’era l’acqua calda”, ha detto l’artista, raccontando delle difficoltà affrontare da lei e dalla sorella minore Fey. Proprio lei la cantante cercava di proteggere dalle situazioni difficili in casa e fuori.

Come se non bastasse, a minare l’adolescenza della cantante è stata anche la promiscuità precoce. Come riporta r101.it, Elodie ha raccontato di una sua amica si è fidanzata con un ragazzo affetto da tossicodipendenza. “L’ho sequestrata dentro casa – ha detto la cantante – Le ho detto tu da qua non esci”. Negli anni la voglia di riscatto ha portato Elodie a voler seguire la sua passione a tutti i costi. Oggi la giovane donna è diventata una delle cantanti più amate ed apprezzate, ma non ha mai dimenticato le sue origini. Come si legge nell’intervista, per lei crescere al Quartaccio è stata una grande scuola di vita.

Classe 1990, Elodie è ormai diventata una star a tutti gli effetti. Dopo la grande fama ottenuta ad Amici, la giovane ha messo in piedi una carriera unica nel suo genere, fatta di tanti incredibili brani. Da diversi anni poi la cantante romana è legata al pilota Andrea Iannone, dopo la fine della lunga storia d’amore con il collega Marracash.