Mangi 2 uova a settimana? Stai commettendo un grave errore per la tua salute, lo dicono i medici

Anche tu, come gran parte delle persone, mangi 2 uova alla settimana? Secondo i medici stai commettendo un grave errore.

La maggior parte delle persone, seguendo linee guida generali, mangia due uova alla settimana. Secondo i medici questo è un errore grave che può compromettere la nostra salute.

La dieta mediterranea si basa essenzialmente sul consumo di cereali, legumi, verdura e frutta. Le proteine sono sicuramente necessarie ma non sono alla base della piramide alimentare della tradizione mediterranea. Molti di noi seguono linee guida generali e dettate più da tradizioni piuttosto che da prove scientifiche. Per questo gran parte delle persone consuma due uova a settimana.

È opinione diffusa, infatti, che le uova possono far aumentare il colesterolo cattivo LDL, uno dei principali nemici della salute del nostro cuore. Ma secondo i medici – i quali si basano su evidenze scientifiche e non su tradizioni popolari – mangiare due uova a settimana è un grave errore e potrebbe causare seri danni alla nostra salute.

Ecco perché non dovresti mangiare 2 uova a settimana

Se anche tu fai parte della schiera di persone che mangiano due uova a settimana, sappi che stai danneggiando la tua salute. Vediamo cosa dicono i medici.

Le uova fanno parte degli alimenti proteici come la carne, il pesce e i latticini. A parte chi è vegano, tutti gli altri ne consumano circa due alla settimana come secondo piatto in alternanza, appunto, ad un piatto di carne o di pesce. È convinzione diffusa che mangiare uova spesso possa causare l’insorgenza del colesterolo cattivo LDL che, a sua volta, può provocare danni al cuore.

In realtà secondo i medici è un grave errore consumare due uova a settimana. Secondo gli esperti dovremmo mangiarne molte di più in quanto le uova sono un cibo sano e ricco di sostanze nutritive importanti per il nostro organismo. La dottoressa Daniela Biserni, esperta in nutrizione, spiega che le uova contengono proteine di alto valore biologico che corrispondono perfettamente ai bisogni del nostro corpo. In 100 grammi di uova sono presenti ben 13 grammi di proteine e solo 70 calorie.

Non solo: le uova contengono vitamine preziose per la salute come le vitamine del gruppo B, la vitamina D e la vitamina K che sono fondamentali per mantenere le ossa e i denti forti e sani. Quante uova, quindi, dovremmo mangiare in una settimana? La dottoressa Biserni consiglia di assumere tra le 6 e le 8 uova a settimana. Per quanto riguarda il colesterolo, l’esperta assicura che le uova non sono le colpevoli. La colpa è da ricercare in un consumo eccessivo di zuccheri e di cereali raffinati come il pane bianco, la pasta, la pizza e i dolci.