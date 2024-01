Paola Ferrari, la frecciatina che sa di veleno: la giornalista lascia tutti senza fiato con la confessione

Paola Ferrari non ha spesso peli sulla lingua e non si è risparmiata nemmeno in questa occasione quando si è trovata a commentare una duplice scena vista in Tv.

Chi segue da tempo Paola Ferrari sa bene come lei sia interessata a essere apprezzata soprattutto per la sua carriera, consapevole della gavetta che ha fatto per arrivare fino a oggi. La passione per lo sport, e per il calcio in modo particolare, è per lei acclarata, proprio per questo lei non ha potuto che essere orgogliosa quando è stata scelta per condurre “La domenica sportiva“, uno dei format storici della Rai, che è stato affidato nella storia a poche donne.

È anche per questo che lei non apprezza il ruolo che hanno ottenuto diverse colleghe, che lei non riesce però a ritenere tali perché, a suo dire, sono state scelte soprattutto per la loro avvenenza e il fisico sexy. Non a caso, lei non ha mai risparmiato critiche tutt’altro che velate nei confronti di Diletta Leotta. Ora la giornalista si è ripetuta senza utilizzare mezze misure.

Paola Ferrari la frecciata che non ti aspetti

Pur occupandosi da anni di sport, Paola Ferrari non si pone problemi quando si tratta di dire la sua su notizie di attualità o su personaggi che, almeno in parte, fanno parte di questo mondo. Questa volta lei ha deciso di dire la sua su due donne che stanno tenendo banco in questi ultimi giorni e che hanno deciso di rivelare dettagli sulla loro vita privata, finora noti solo in parte.

Si tratta di Ilary Blasi e Belen Rodriguez, che hanno ammesso di essere state tradite dai rispettivi mariti, Francesco Totti e Stefano De Martino (il conduttore lo avrebbe fatto addirittura con dodici donne).

Entrambe hanno deciso di concedere le interviste in cui sono uscite allo scoperto con un abbigliamento comune, che lei ha subito notato: una camicia bianca. Il colore, a suo dire, potrebbe non essere stato scelto a caso, visto che il bianco è il simbolo della purezza, come a sottolineare quindi come si siano sempre comportate in maniera corretta con i rispettivi coniugi.

Lei, però, sembra nutrire qualche dubbio a riguardo, o almeno è quello che ha lasciato intendere attraverso il commento lasciato sul suo profilo social. “Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa”, ha scritto, mettendo a corredo un’immagine dell’argentina nello studio di “Domenica In”.

Indirettamente, la giornalista ha così sottolineato come la sudamericana non sia stata così tanto originale nel suo outfit, visto che l’ex signora Totti ne aveva indossato uno simile nel suo docu-film “Unica” realizzato per Netflix e uscito qualche giorno prima.

Un giudizio pesante

La presa di posizione di Paola Ferrari sembra andare contro soprattutto Belen, visto che è il suo il nome che lei ha fatto nel suo post Instagram, con tanto di foto e tag. Almeno indirettamente, lei potrebbe quindi fare riferimento al passato dell’argentina, che aveva sostenuto di essere stata tradita dal marito, ma era stata poi lei ad avere avuto due storie d’amore, prima con Andrea Iannone e poi con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto una figlia poche settimane dopo averlo conosciuto.

Ancora una volta, come già accaduto in passato, lei sembra partire dal presupposto di avere la verità in tasca, anche se chi è oggetto delle sue critiche potrebbe non apprezzare del tutto questo atteggiamento.