Sei parole e sei lettere per aiutarti: indovina il proverbio e sei un campione

L’obiettivo del gioco è quello di individuare il proverbio contenuto all’interno dello schema. La sfida è piuttosto complessa.

Ci sono giochi in grado di mettere a dura prova le abilità delle persone coinvolte. Il livello di difficoltà, ovviamente, è soggettivo, però, la sfida di oggi necessiterà di grande attenzione. L’obiettivo è quello di individuare il proverbio contenuto nella foto. In apparenza, può sembrare facile, ma bisogna partire solo da poche lettere presenti. Si consiglia di partire dall’inizio, analizzando ogni singola parola.

L’intuito può aiutare, così come l’avere una conoscenza approfondita dei principali proverbi italiani. Per rendere il test ancora più divertente, si potrà scegliere di coinvolgere anche gli amici e la famiglia.

Questo gioco è solo per i più abili: ecco come trovare il proverbio nascosto

I proverbi possono essere definiti come delle brevi frasi. Nel corso del tempo, grazie all’uso sempre più frequente, sono entrati a far parte della lingua parlata e di quella scritta. Il loro scopo è quello di trasmettere una morale, spesso arguta e incontrovertibile. A volte sono ironici e spregiudicati, ma l’intento finale è sempre lo stesso.

Il gioco di oggi si basa proprio su questo. Esso si compone di diverse caselle. Alcune contengono una lettera mentre altre sono completamente vuote. Non c’è un limite di tempo per risolvere il gioco, però, bisogna tenere presente che non si tratta di una sfida facile. Gli amanti delle parole crociate saranno avvantaggiati rispetto agli altri. Un pizzico di fantasia potrà aiutare.

Soluzione.

Lo schema è formato da 6 parole e 23 lettere. Quelle già presenti rappresentano indizi indispensabili per arrivare alla soluzione. Da sole, però, potrebbero non bastare. Solo le persone più attente e determinate riusciranno ad avere successo.

Ecco come procedere:

Prima parola: a

Seconda parola: p ens a r

ens r Terza parola: mal e

Quarta parola: ci

Quinta parola: s i

i Sesta parola: indovina

Il proverbio corretto è “a pensar male ci si indovina”. Si tratta di un detto molto utilizzato in Italia. Il significato è piuttosto semplice. Esso fa riferimento alla natura dell’uomo. In molti casi, infatti, le persone tendono a farsi un’idea negativa su qualcosa o su qualcuno. In realtà, nonostante i rimproveri, è proprio il loro pensiero a risultare corretto. Per acquisire maggiore dimestichezza con questi tipi di giochi si consiglia di allenarsi con costanza. Basteranno pochi giorni per migliorare e aumentare la propria elasticità mentale.