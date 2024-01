Ennesima notte in bianco? Esercita una leggera pressione in questi punti del tuo corpo e ti addormenterai subito

Scopri come addormentarti facilmente facendo pressione su queste zone del tuo corpo, in questo modo ti rilasserai e concilierai il sonno.

Dormire è essenziale per la nostra salute, tuttavia non sempre è semplice riuscire ad addormentarsi, talvolta infatti potremmo avere dei problemi per riuscirci. Quando ciò accade, potremmo innervosirci e così avremo ancora più difficoltà a riposare.

Nonostante a volte possa sembrare davvero complicato addormentarsi, ci sono molti trucchetti per facilitare questo processo. Prima di tutto dobbiamo evitare di stressarci e avere paura che ciò accada, basterà infatti stendersi e respirare concentrandosi proprio sul respiro.

Oltre a questo metodo, possiamo conciliare il sonno con una musica rilassante, ciò che dobbiamo fare è allontanare i nostri pensieri. Potremmo optare anche per fare una doccia o un bagno rilassante prima di coricarci, oltre a questi metodi ne esiste anche un altro. Consiste nel fare pressione in determinate parti del nostro corpo, questa tecnica si è rivelata molto efficace, vediamo di cosa si tratta.

Se hai difficoltà a dormire, prova questi esercizi

La digitopressione è una tecnica che deriva dalla medicina tradizionale cinese, si tratta di un sistema di benessere olistico che è conosciuto da migliaia di anni. Molte persone la praticano proprio per rilassarsi, al principio di questo metodo, c’è la convinzione che stimolando i tre punti si possa venire in contatto con la propria energia e manipolarla per trarre una serie di vantaggi.

Alcuni punti del nostro corpo infatti, sarebbero responsabili ognuno di un determinato organo o processo nel corpo. Questa tecnica può essere paragonata anche all’agopuntura, viene eseguita da un professionista, in questo caso un massaggiatore, ma può anche essere praticata proprio su se stessi in casa. Praticando la digitopressione si possono allontanare i pensieri e si può mettere distanza dallo stress accumulato durante la giornata, così da favorire la sonnolenza, può essere combinato anche con oli essenziali in grado di calmare mente e corpo.

La difficoltà a dormire infatti, non si presenta solo quando si soffre effettivamente d’insonnia come patologia, nella maggior parte dei casi infatti, è il risultato di una serie di altri fattori come ad esempio stress, ansia, dolore o altro ancora. Anziché assumere sostanze dunque, sarebbe meglio provare altri metodi. Uno dei punti da stimolare per favorire il sonno, si trova sulla linea del polso, nella parte esterna, in questo modo ridurremo anche gli stati d’ansia e le palpitazioni.

Un altro punto da stimolare per rilassarsi, è il terzo occhio, si trova fra le sopracciglia, è un punto molto importante da premere e massaggiare quando non si riesce a trovare riposo, stimolando questa zona avremo anche molti altri benefici. La digitopressione, oltre che per il sonno.