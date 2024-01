Paola Perego, il dramma dell’infanzia: “Per me era assurdo”, triste racconto

Paola Perego ha dovuto fare i conti con numerosi problemi: la donna ha vissuto anni drammatici, ecco il suo racconto davvero triste

Non è sempre oro ciò che luccica. La carriera di Paola Perego è stata entusiasmante curando ogni dettaglio per migliorare dal punto professionale. La stessa conduttrice tv ha vissuto attimi drammatici sottoponendosi a numerose cure di farmaci: il suo racconto davvero terribile sul passato.

Dopo il suo primo matrimonio con l’ex calciatore di Napoli e Udinese, Andrea Carnevale, Paola Perego è felicemente sposata da ben 26 anni con l’agente Lucio Presta. Per avere tanto successo sul piccolo schermo, la stessa conduttrice tv ha dovuto fare i conti con numerosi problemi. La sua carriera partì tanti anni fa ad Antenna 3 Lombardia, quando era semplicemente all’epoca una valletta muta. A poco a poco, ha ottenuto promozioni importanti conducendo numerosi format di successo in Rai. Il ricordo del passato fa ancora male, ma alla fine il peggio è ormai passato: ecco tutta la verità a galla.

Paola Perego, la verità sul passato: anni drammatici e complicati

Una dura battaglia per uscirne vincitrice: ora ha ripreso in mano la sua vita con piena libertà, ma non è sempre stato rose e fiori. Sono stati giorni complicati e ricchi di timori, ma alla fine ce l’ha fatta guardando in faccia la realtà.

Ha vissuto momenti drammatici come gli attacchi di panico. All’inizio la donna appariva molto fredda, ma ha svelato di essere stata sotto effetto di psicofarmaci. Tutto è iniziato da quando aveva 16 anni: stava per morire, non riusciva a respirare e così ha fatto ricorso ai farmaci. A causa di un attacco di panico avvenuto in macchina, la celebre conduttrice televisiva non ha più guidato per ben quattro anni. Non poteva dire la verità e così ha dovuto inventarsi numerose scuse per potere andare avanti.

A distanza di anni ha superato ogni tipo di problema tornando a respirare: ha dovuto sottoporsi a numerose cure farmacologiche e psicoterapia per uscirne definitivamente. Da giovanissima ha dovuto fare i conti anche con le molestie sessuali: proprio al suo primo lavoro da modella, all’età di 16 anni, mentre provava i vestiti un responsabile la voleva portare subito a letto. Dopo tanti anni ha dovuto sbattere contro il muro anche un dirigente televisivo molto importante. Oggi, per fortuna, Paola è molto più serena.