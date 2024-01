Notte di fuoco al Grande Fratello: scintille, urla e dure accuse, la regia non censura niente

Ancora animi accesissimi nella casa del Grande Fratello, durante la notte succede di tutto: urla e accuse tra le due concorrenti.

Il 2024 è partito in maniera decisamente scoppiettante per il Grande Fratello Vip 8, con tanti eventi e gli animi più accesi che mai. A dominare la scena, in questi ultimi giorni, l’uscita dalla casa di Beatrice Luzzi a seguito del grande lutto che purtroppo l’ha colpita; l’attrice ha perso il papà e ha dunque abbandonato la casa di Cinecittà.

Nonostante questo e dopo essersi raccolta insieme alla sua famiglia, comunque, l’ex-attrice di Vivere è ritornata in gioco come concorrente, pronta ad essere protagonista come negli ultimi mesi: Beatrice è sicuramente una colonna portante di quest’edizione del reality show ed è pronta ad essere protagonista di nuove dinamiche.

Nel frattempo però, la scorsa notte, all’interno della casa ci sono state scintille tra due concorrenti, con un duro scontro fatto di accuse reciproche a seguito di un litigio avvenuto tra altri due concorrenti: la clip finisce sui social e il pubblico si schiera subito da una parte o dall’altra.

Grande Fratello, lo scontro di fuoco tra le due gieffine

Come si vede nel recente video pubblicato dall’account Instagram di fan del Grande Fratello, nella scorsa notte c’è stato un duro scontro tra Fiordaliso e Letizia, che non si sono risparmiate nell’accusarsi a vicenda: scintille tra le due gieffine, che si sono confrontate a seguito della discussione di Garibaldi con Stefano Miele.

“Zia, non fare la palla adesso, però!” le parole di Letizia verso Fiordaliso, consigliandole di non riportare messaggi da una all’altra persona; Fiordaliso però non ci sta e ripete alla Melis di non dirle cosa deve fare. “Io faccio quello che voglio, Leti. Posso fare quello che voglio o devo dare conto a te?” la risposta della cantante.A quel punto, la Petris sbotta e invita Fiordaliso a non alzare i toni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO 👁 (@gfvipnews_)

“Ma che risposta è? Ma tutto a posto? Non devi intrometterti tu in un discorso che si devono risolvere. Fai quello che vuoi, ma rispondi bene. Ti ho dato un consiglio, non fare la palla, da piccione viaggiatore” spiega ancora la gieffina. Nulla di irrisolvibile tra le due, certo, ma gli animi all’interno della casa di Cinecittà si confermano ancora una volta piuttosto agitati; il pubblico, leggendo i commenti, sembra essere in maggioranza dalla parte di Fiordaliso.