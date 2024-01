Murat Unalmis, l’attore di Terra Amara ha una sorella che è la sua fotocopia: eccoli insieme

L’attore turco Murat Unalmis è molto conosciuto in Italia grazie alla serie tv Terra Amara. Sui social la foto con la sorella.

Murat Unalmis è un attore turco che ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie al suo ruolo di Demir Yaman nella serie televisiva di successo “Terra Amara”. Nato il 23 aprile 1981 a Kayseri, in Anatolia, ha trascorso la sua giovinezza nella zona agricola prima di trasferirsi a Istanbul per perseguire gli studi universitari in Economia Aziendale presso l’Università di Marmara. Dopo la laurea, ha seguito la sua passione per la recitazione iscrivendosi all’Accademia di Istanbul.

Il debutto di Unalmis sullo schermo è avvenuto nel 2003 in televisione e nel 2004 al cinema con il film “Celal Oğlan”. Nel corso degli anni successivi, ha consolidato la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento turco, apparendo in diverse serie televisive e film, tra cui “Gecenin Kanatları” e “Güneşi Gördüm”. Il grande successo è arrivato con la serie “Yer Gök Aşk” (Love is in the Air), che ha catturato l’attenzione del pubblico turco e ha proiettato Unalmis verso una notorietà sempre crescente. La sua carriera si è ulteriormente consolidata con la partecipazione a “Sevda Kuşun Kanadında” nel 2016.

La vita privata di Murat

Il momento di massima visibilità in Italia è arrivato con “Terra Amara”, una soap opera che ha conquistato il pubblico italiano raccontando le vicende di Demir Yaman. Il personaggio di Demir è diventato molto amato e ha contribuito notevolmente al successo della serie, diventando uno dei preferiti del pubblico fin dalla prima stagione.

Per quanto riguarda la vita privata, Unalmis è stato sposato con la collega Birce Akalay, conosciuta sul set di “Yer Gök Aşk”. Tuttavia, il loro matrimonio è durato solo 11 mesi, seguito da un breve periodo di riappacificazione e infine dal divorzio nel 2012. Nel settembre del 2023 si è risposato questa volta con un’ex giocatrice di basket, ma il nome della sua attuale moglie è rimasto riservato.

Nonostante l’attore sia molto riservato, si può vedere che condivide alcuni momenti della sua vita sui social. In particolare si può notare una foto dolcissima assieme a sua sorella, di qualche tempo fa. L’attore pubblicò la foto nel giorno del suo compleanno, per farle gli auguri. Sono insieme, abbracciati, e sorridono. Si può notare quanto si somiglino soprattutto nello sguardo. Il post, ovviamente è stato accolto da migliaia di like e centinaia sono stati i commenti.

Sebbene Murat Unalmis non abbia figli al momento, ha espresso il desiderio di formare una famiglia nel futuro. Prima di intraprendere la carriera di attore, ha praticato il basket a livello professionistico, ma un infortunio ha interrotto il suo percorso sportivo, spingendolo a dedicarsi completamente alla recitazione. Oltre al successo sul piccolo schermo, Unalmis ha ricevuto riconoscimenti per le sue interpretazioni e ha spiegato che i registi che ammira sono Christopher Nolan e Nuri Bilge Ceylan.

In conclusione, Murat Unalmis si è affermato come uno degli attori più apprezzati in Turchia e ha conquistato il pubblico internazionale grazie al suo coinvolgimento in “Terra Amara”. La sua vita privata, sebbene rimanga per lo più riservata, aggiunge un tocco di mistero a questo talentuoso attore, lasciando i fan curiosi di scoprire di più su di lui al di fuori delle luci della ribalta.