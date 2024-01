“Sto aspettando a capire il costo del danno”: Carolyn Smith senza pace, cos’è successo alla star di Ballando con le stelle

Carolyn Smith giurata di “Ballando con le stelle” ha subìto un particolare danno, ma sta cercando di calcolare l’ammontare della spesa.

Carolyn Smith è giurata tecnica di danza sportiva più conosciuta della televisione italiana. Infatti, a partire dal 2007, è stata scelta dalla conduttrice Milly Carlucci in qualità di presidentessa di giuria del noto talent show “Ballando con le stelle”. Il programma è uno dei più longevi e seguiti tra quelli che vengono trasmessi su RAI Uno. Il format prevede che un gruppo di personaggi più o meno famosi, in coppia con ballerini professionisti, apprendano i diversi tipi di balli da sala e esibiscano nel corso delle puntate per aggiudicarsi il titolo di vincitore.

Ma chi è Carolyn Smith? Nata a Glasgow nel 1960, si è dedicata fin da bambina allo studio della danza classica, dell’atletica leggera e della ginnastica artistica. Successivamente, si specializza in balli latino-americani all’interno del mondo della danza sportiva. Fin da subito, Carolyn ottiene diversi successi partecipando ai Campionati Europei e del Mondo. Tuttavia, una volta trasferitasi in Italia, in particolare nella provincia di Padova, Carolyn decide di dedicarsi completamente all’insegnamento delle danze sportive internazionali.

Dunque, l’insegnate fonda la propria scuola: la “Carolyn Smith Dance Academy” che diverse sedi in tutto il mondo, per esempio in Gran Bretagna, Polonia, Ucraina e Russia. Parallelamente, svolge il ruolo di giudice internazionale in occasioni di diverse competizioni legate alle danze latino-americane. Oltre al ballo, Carolyn Smith si è fortemente impegnata pubblicamente nel sensibilizzare sulla tematica del cancro al seno. Questo è dovuto al fatto che la stessa Carolyn ha avuto un tumore al seno che è riuscita a superare.

Carolyn Smith e il danno alla sua auto

Recentemente, la nota giudice di “Ballando con le stelle” si è sfogata pubblicamente sui suoi profili social, non credendo a quello che le è capitato. Carolyn Smith, infatti, ha voluto spiegare di aver subìto un importante danno, di cui sta ancora cercando di capirne la portata. Ma che cosa è successo veramente alla “star” danzante della televisione italiana?

Dalla pubblicazione di un video sul proprio profilo Instagram, direttamente dall’officina del meccanico, Carolyn Smith ha raccontato la strana e surreale situazione in cui si è trovata. Nel momento in cui è entrata nella sua auto, si è resa conto che la spia del motore si era accesa. Questo aveva stranito la stessa Smith poiché il veicolo aveva solamente un anno di vita.

Una volta aperto il cofano dell’automobile, lei e il marito hanno scoperto che diversi fili elettrici, alcune guarnizioni e parte del motore erano stati mangiati da piccoli topi che si erano intrufolati. In particolare, si domanda come sia stato possibile tutto questo? Carolyn Smith ha portato subito il veicolo dal meccanico di fiducia e sta ancora cerca di capire quale sia l’effettivo ammontare del danno.