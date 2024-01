Bastano solo 5 minuti al giorno per vivere più a lungo: la rivelazione degli esperti di longevità

Ci sono 5 abitudini quotidiane che possono aiutarci a vivere più a lungo e richiedono solo una manciata di minuti. Ecco come farne tesoro.

Aumentare la durata della vita non è qualcosa che si fa con la bacchetta magica. Ma integrare alcune semplici abitudini nella propria giornata, in modo che diventino parte della routine quotidiana, potrebbe essere la chiave per vivere più a lungo, sani e felici. Parola di esperti di longevità. Secondo i quali possono bastare 5 minuti per innescare un effetto a catena sulla salute e sulla longevità di ognuno di noi.

Caroline Abrahams, direttrice dell’ente di beneficenza Age UK, ha spiegato a Sun Health che “stare bene e sentirsi bene è estremamente importante per tutti noi in tutte le fasi della vita. Anche se non esistono garanzie infallibili per vivere più a lungo, ci sono cose che possiamo fare ogni giorno che ci aiuteranno davvero a mantenerci più sani con l’avanzare dell’età”. Queste abitudini vanno dall’esercizio fisico regolare al rispetto di un programma di sonno e all’assicurarsi di parlare regolarmente con gli amici o con la famiglia. Vediamole da vicino.

Cinque piccoli elisir di lunga vita

1. Meditare

Ormai è appurato che la meditazione può ridurre i livelli di stress migliorando la salute mentale e fisica. Lo stress, infatti, può far invecchiare il corpo più velocemente, mentre il rilassamento ha l’effetto opposto. Il consiglio è quello di liberare la mente e concentrarsi sul momento presente per meno di un minuto, in una sorta di “micro-meditazione”. Un primo, semplice esercizio consiste nel concentrarsi sul respiro: inspirare contando fino a quattro, trattenerlo contando fino a sette ed espirare contando fino a otto.

2. Fare un allenamento di 5 minuti

L’esercizio fisico regolare è un potente strumento anti-invecchiamento, ma non è necessario fare ogni volta una sessione di palestra vera e propria. Una recente ricerca ha rilevato che solo 11 minuti di camminata veloce ogni giorno riducono il rischio di morte prematura del 23%. Ma basta anche una pausa di cinque minuti di esercizio fisico durante la giornata lavorativa per migliorare la concentrazione e la produttività. Anche un piccolo movimento può fare una grande differenza.

3. Concentrarsi sui tempi del sonno piuttosto che sulle ore

Un buon sonno è alla base di una buona salute. Le abitudini cambiano con l’avanzare dell’età e la mancanza di sonno può influenzare direttamente il modo in cui ci sentiamo. Gli esperti di solito raccomandano agli adulti di dormire tra le sette e le nove ore a notte, ma più che la quantità di tempo in cui si sta a letto conta la regolarità con cui seguiamo il nostro programma di sonno.

L’importante è assicurarsi di andare a dormire e svegliarsi alla stessa ora, anche nel fine settimana. Trascorrere qualche minuto di relax e distensione la sera leggendo un libro, ascoltando la radio o facendo un bagno, è la chiave per migliorare il sonno. Ridurre i sonnellini diurni e il consumo di caffeina può essere di grande aiuto.

4. Chiamare un amico invece di guardare uno schermo

Rimanere in contatto con i propri cari e amici e socializzare è un’altra chiave per invecchiare bene. Secondo un team di ricercatori di Stanford, la solitudine può far invecchiare le persone tanto quanto fumare 15 sigarette al giorno. Passare del tempo con gli altri ci fa sentire più “connessi” e meno ansiosi. Fondamentale, dunque, trovare il tempo per vedere i propri familiari o incontrare nuove persone.

5. Elencare tre cose per cui si è grati

Poiché la riduzione dello stress è fondamentale per invecchiare bene e migliorare la salute, un altro metodo da provare è la pratica della gratitudine. Basta prendersi un paio di minuti al giorno per elencare tre cose per cui si è grati. Non deve essere qualcosa di rivoluzionario: va bene anche esprimere gratitudine per l’odore del caffè mattutino o per il fatto che la propria famiglia stia bene e in salute, magari mentre ci si lava i denti al mattino.