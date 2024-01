Artrosi e problemi articolari, con questi rimedi naturali hai subito sollievo: sono i migliori in assoluto

Artrosi e problemi articolari? Ecco i migliori i rimedi naturali in assoluto che ti danno subito sollievo

Adesso anche chi soffre di queste patologie che a volte sono davvero debilitanti può avere un’arma in più. Con questi trucchetti della nonna si potranno allontanare e diminuire quei grandi dolori che provocano. Essenziale però per un esito positivo è intervenite in anticipo o al primo manifestarsi della malattia.

Questo perché l’artrosi è una patologia che si sviluppa all’invecchiamento delle articolazioni oppure alla loro usura. Con l’aumento della speranza di vita media, si assiste a una diffusione di questa patologia in alcuni casi anche invalidante. La malattia colpisce soprattutto le articolazioni che sono sottoposte a maggior carico, quindi le ginocchia e la colonna vertebrale.

Più di rado, le articolazioni del piede e della mano. Ovviamente le informazioni contenute in questo articolo hanno un puro scopo informativo. Prima di intraprendere qualunque trattamento, perciò, rivolgetevi al medico di fiducia. Niente, infatti, può sostituire il parere di un professionista qualificato.

Artrosi: conosciamo i suoi sintomi

Le malattie delle articolazioni sarebbero in diffusione secondo le ultime ricerche. Causate da normale deterioramento del corpo dovuto all’età, possono essere provocate anche da un forte trauma articolare. A provocarla sarebbe, quindi, il deterioramento della cartilagine che ricopre le strutture ossee poste dentro alle articolazioni.

Di pari passo si assiste alla sparizione della sua funzione anti attrito fra le ossa e quindi alla perdita dell’elasticità dell’articolazione. Estremamente dolorosa, con il tempo può portare a rigidità e anche alla forte limitazione dell’uso dell’articolazione affetta da questa patologia.

Questi sono i sintomi della malattia che può colpire chiunque: maggiormente le donne in menopausa ma anche gli uomini sopra i 50 anni. Una volta diagnosticata l’artrosi, occorre però sapere se è di tipo primario o secondario. Quali sono perciò i migliori modi per prevenirla?

In primis, sicuramente fare un’adeguato allenamento fisico per tenere in forma il nostro apparato osseo muscolare. Inoltre è molto utile seguire una dieta bilanciata e, soprattutto, evitare il sovrappeso. Tra i rimedi naturali da assumere sempre e solo sotto controllo e con il parere del medico curante sono i bagni di fango che sono utilissimi per ridurre il dolore articolare.

Essi però non alcun effetto sulla causa scatenante. Molto utile anche l’assunzione di antinfiammatori naturali o di integratori per la cartilagine. Date perciò un calcio al dolore e tornate a vivere meglio con questi stratagemmi. Anche la vostra silhouette vi ringrazierà.