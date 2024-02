Se hai 65 anni puoi finalmente richiedere questo bonus: di cosa si tratta e come richiederlo

Hai 65 anni? Attenzione perché puoi richiedere un bonus speciale! Ecco tutto quello che devi sapere e come richiederlo.

Il Governo ha di nuovo messo in campo per il 2024 i bonus e le agevolazioni fiscali per chi è in difficoltà. Ci sono alcuni bonus che sono stati confermati, altri rinnovati e altri ancora nuovi che sicuramente permetteranno a tutti di prendere una boccata d’ossigeno visti i tempi! Ma per il 2024 il Governo ha messo in campo una serie di nuovi provvedimenti specifici per gli anziani che riguardano anche il benessere psicofisico.

Effettivamente diamo per scontato che gli aiuti debbano essere sempre di carattere emergenziale, quindi tutto quello che riguarda la prima necessità, sicuramente gli anziani hanno bisogno anche di questo ma non solo; anche la parte del benessere psicofisico non è da sottovalutare. Per questo il Governo ha creato un nuovo bonus per i viaggi degli over 65.

Ecco cosa prevede il bonus viaggi del Governo a chi è rivolto e come ottenerlo.

Nel decreto attuativo relativo al DDL anziani 2024, il governo prevede delle agevolazioni di supporto economico per garantire opportunità di viaggio agli over 65 con prezzi vantaggiosi. L’obiettivo principale di questo bonus è preservare il benessere psicofisico delle persone anziane e favorire anche il turismo. Il Ministero del Turismo ha dichiarato, in un comunicato stampa, che verranno stanziati per questa iniziativa 5 milioni di euro.

Di questa cifra il Ministero ha stabilito che 3,5 milioni di euro andranno ad iniziative di viaggio specifiche e la cifra rimanente a misure di accessibilità di tipo turistico-culturale. Il bonus si presenta sotto forma di agevolazioni e sconti garantiti a quelli che ne avranno diritto, per offrire possibilità di spostamento accessibile: per esempio ci saranno sconti su treni, aerei e navi. Sono allo studio anche sistemi di turismo intergenerazionale così da permettere anche la presenza di un accompagnatore giovane. Ancora non si conoscono le specifiche peculiarità per accedere al bonus, saranno presto rese note visto che il termine per l’inizio dei bonus è fissato in primavera.

Di certo potranno beneficiarne, stando a quello che si sa oggi, persone che abbiano superato i 65 anni d’età autosufficienti. Le strutture che dovrebbero essere coinvolte saranno principalmente strutture ricettive balneari, termali nonché agriturismi e parchi tematici. Ancora non è stato reso noto il modo per fare richiesta ma presumibilmente lo sapremo in breve tempo. Attenzione quindi, a non farselo sfuggire!