In base a dove posizioni il frigorifero paghi la tua bolletta, tutti sbagliano e spendono il doppio

Non tutti lo sanno, ma in base a dove si posiziona il frigorifero si paga la bolletta. Tutti sbagliano e spendono il doppio: ecco che cosa sapere.

Uno degli elettrodomestici che non manca mai nell’abitazione delle persone è il frigo, un dispositivo indispensabile per la conservazione del cibo ma anche dispendioso dal punto di vista energetico, anche perché è attivo 24 ore su 24.

Il frigorifero è un perfetto alleato per conservare gli alimenti più a lungo possibile ed evitare che marciscano in poco tempo. Tuttavia, è importante sottolineare che stiamo pur sempre parlando di un elettrodomestico che usa l’energia elettrica per funzionare ed è una delle voci persistenti tra i consumi in bolletta mensili.

È necessario quindi adottare uno stile di vita al risparmio e fare massima attenzione a dove viene posizionato il frigo in cucina, questo perché potrebbe portare ad un aumento del prezzo in bolletta per via del maggior consumo. Non tutti lo sanno, ma proprio la posizione dell’elettrodomestico potrebbe far lievitare i costi.

Frigorifero, dove posizionarlo per risparmiare

Per cercare di controllare i consumi e quindi risparmiare sull’energia elettrica e adottare un approccio alla vita più sostenibile è necessario partire dalle piccole cose. Il primo passo è proprio quello di stare attenti a dove si posiziona il frigorifero se non si vogliono provocare sprechi di energia inutile.

È importante conoscere il modo corretto dove andare a mettere il frigo in cucina e per questa ragione bisogna avere un occhio analitico a cosa sta accanto all’elettrodomestico. Detto ciò, bisogna sapere che la regola fondamentale è non posizionare il frigo accanto a fonti di calore.

Quindi il frigo deve stare lontano dal termosifone o dal forno, questo perché porterebbe l’elettrodomestico a consumare più energia di quanto gliene serva per cercare di mantenere la temperatura interna bassa. È sconsigliato anche metterlo di fronte al balcone dove potrebbe arrivare il sole.

Va invece benissimo posizionare il frigo accanto alla credenza e agli altri mobili in cucina, ma tenere sempre accortezza a dove lo si mette. È bene mantenere dei centimetri di distanza tra il mobilio e il frigo così da garantire il giusto passaggio di aria che impedisca al motore dell’elettrodomestico di surriscaldarsi.

Sempre affinché il motore del frigo non si surriscaldi in modo eccessivo è importante che la parte posteriore non sia attaccata alla parete, in poche parole il frigo non deve essere attaccato al muro ma ci dovrebbe essere un distacco di almeno una ventina di centimetri in modo che l’aria circoli.