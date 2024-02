Federico Fashion Style, quanto costa una piega nel suo salone? La cifra è inimmaginabile

Fare una piega da Federico Fashion Style quanto costerà? Se fremete all’idea di andare nel suo salone vi riveliamo quanto spenderete.

Quando sveleremo il prezzo di una piega nel salone di Federico Fashion Style rimarrete senza parole. C’è uno scontrino che testimonia la verità e la passione che il giovane mette nella cura del capello e specialmente del look femminile.

Federico Lauri è un giovane tenace che ha fatto di una passione la sua vita. L’hair stylist protagonista del Salone delle Meraviglie ha saputo emergere in un mondo che richiede impegno, capacità di relazionarsi con le persone, competenze professionali elevate. Fin da bambino si divertiva a pettinare le bambole e a tredici anni ha iniziato a prendere dimestichezza con il mestiere andando a lavorare gratis presso un barbiere.

Ha così mosso i suoi primi passi verso la costruzione di un vero e proprio impero. Ha inaugurato un salone a Milano, uno in Sardegna, un altro a Roma e poi a Napoli. La sua fama inizia con la partecipazione a Il Castello delle cerimonie ma l’apice viene raggiunto grazie ad un programma tutto suo, Il salone delle meraviglie. Tanto successo fa pensare a cifre elevate per i suoi servizi ma è veramente così?

Quanto costa la piega da Federico Fashion Style

Tutti noi dobbiamo ricrederci. Una piega da Federico costa poco, meno che in tanti altri saloni meno noti. Sui social è apparso uno scontrino, shampoo e piega a 15 euro. Una cifra sorprendente proprio perché in linea con tanti altri parrucchieri – se non più bassa. Tutti possono recarsi presso il suo salone, non serve un ingente patrimonio.

Fashion Style, dunque, ha dimostrato ai follower che possono recarsi nei suoi negozi per farsi coccolare, lavare i capelli e fare la piega ad un prezzo basso che dovrebbe essere standard in tutti i suoi saloni. Il prezzo degli altri trattamenti, invece, varia in base alla città in cui si trova il negozio. A Napoli saranno più bassi rispetto a Milano, come logica lascia pensare.

A Roma un taglio parte da 35 euro, il colore ed hennè da 60 euro, il colore senza ammoniaca da 58 euro e il colore classico da 45 euro. A Milano la ripigmentazione parte da 40 euro, l’henné da 60 euro e il colore senza ammoniaca da 60 euro. Ricordiamo che Federico Fashion Style ha lanciato sul mercato prodotti di qualità come il phon da 120 euro, le spazzole da 89 euro e il ferro da 89,40 euro.