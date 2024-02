Ilary Blasi e Bastian in crisi? Spunta la “foto incriminatoria”: fuori tutta la verità

Ilary Blasi, la sua relazione con Bastian Muller è in crisi? Tutti i possibili dettagli sui social della nota conduttrice di Canale 5.

Ilary Blasi ha aperto un nuovo capitolo della sua vita dopo la separazione con Francesco Totti. La showgirl ha dato una svolta alla sua carriera e oggi è diventata una scrittrice. Dopo l’uscita di “Unica”, il documentario Netflix e “Che stupida”, il suo nuovo libro, sembra che la conduttrice abbia cominciato nuovi progetti per la sua carriera. La mancata conferma all’Isola dei famosi ne è una prova.

Per la showgirl dunque c’è stato un cambiamento epocale in questo ultimo anno e oggi ha anche un nuovo amore. Si chiama Bastian Muller e per tanti suona come il riscatto dai tradimenti subiti dall’ex marito Francesco Totti, mollato per la sua relazione clandestina con Noemi Bocchi. Ma il loro rapporto va a gonfie vele? Molte indiscrezioni parlano di crisi tra l’imprenditore e la bellissima conduttrice. Partiamo dagli indizi.

Crisi tra Bastian e Ilary Blasi? Ecco tutta la verità

Bastian Muller ha conquistato il cuore ferito di Ilary Blasi, scottata dalle scoperte del suo ex marito. Ma a turbare la sua felicità c’è Cristiano Iovino, il personal trainer che sostiene che tra lui e lei non ci sia stato soltanto un caffè, ma molto di più. Lui avrebbe avuto una relazione intima con la showgirl, secondo quanto ha raccontato lo stesso giovane, scatenando un grosso terremoto sulla vicenda del divorzio. Questo potrebbe aver messo in crisi Ilary e Bastian?

Dai social di Ilary Blasi però emerge che tutto va per il meglio e che la coppia è unita. Infatti ha pubblicato due asciugamani bianchi con le loro iniziali e un’orchidea. Questo fiore è simbolo della passione e ciò significa che i due si desiderano molto e si amano. La conduttrice ha dimenticato completamente Totti e ha smentito le voci sulla relazione con Cristiano Iovino. La showgirl ha infatti soltanto occhi per lui e sta vivendo la relazione con Bastian Muller in modo molto intenso.

Uno smacco a Francesco Totti e ai gossip che vogliono che la showgirl abbia tradito per prima il suo ex marito. Intanto si apre il processo di divorzio, dove Francesco Totti ha inguaiato l’ex moglie portando Iovino in tribunale per le rivelazioni piccanti, che turbano la credibilità e il successo della Blasi con i suoi due nuovi progetti che parlano del divorzio con il calciatore. Tuttavia qualcuno più maligno ipotizza che quelle iniziali siano il nome e il cognome di Ilary Blasi e che, quindi, sia tornata single…