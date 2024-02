Alessandra Amoroso ed Emma Marrone hanno litigato? Spunta la verità a Sanremo 2024

Cosa c’è di vero sulla lite tra Alessandra Amoroso e Emma Marrone, entrambe in gara al Festival di Sanremo? Scopriamo la verità!

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 troviamo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Le due hanno moltissimo in comune: nascono e trionfano nel programma di Amici (come Annalisa, Irama, Angelina e i TheKolors a voler essere precisi), ma in più sono entrambe salentine e spesso hanno cantato e partecipato ad eventi benefici insieme.

Alessandra ed Emma sono due delle voci italiane moderne più interessanti, ma non solo: sono anche sempre state molto amiche. Una certezza che però negli ultimi periodi ha un po’ vacillato perché dai social, la nostra unica finestra sul mondo della vita privata dei VIP, non si vedevano più relazioni e interazioni tra di loro. La domanda quindi ha iniziato a serpeggiare nei social: “Alessandra Amoroso ed Emma Marrone hanno litigato?“.

Sanremo 2024: la verità sulla lite tra Alessandra ed Emma

Conoscere qualcosina della vita privata dei cantanti in gara al Festival di Sanremo ci fa sentire un po’ più partecipi di questo gigantesco carrozzone mediatico. Avere quella chicca da raccontare ad amici e parenti che solo noi conosciamo perché seguiamo quel cantante da tanto tempo è come essere parte di un team ristretto. Ecco allora che quando è iniziata a circolare la voce che Alessandra Amoroso ed Emma Marrone avessero litigato, i fan più accaniti hanno cercato di trovare la verità.

Verità che però è arrivata da sola, con estrema naturalezza. La risposta è no, non hanno litigato, anzi. Alessandra ed Emma sono più amiche di prima! Durante la settimana del Festival, infatti, i cantanti in gara spostano tutto il loro entourage nella cittadina ligure di Sanremo e qui organizzano anche eventi, feste e party. Soprattutto prima dell’inizio della gara. Così Alessandra Amoroso ha organizzato un karaoke con tutti gli amici e i giornalisti il lunedì sera prima dell’inizio del Festival. Qui, fra i tanti invitati, è sbucata anche Emma Marrone a dimostrazione di come le due siano non solo amiche, ma anche pronte a supportarsi in questa gara sanremese. Le due sono state intervistate da diversi giornalisti come quelli di MondoTv24.

L’audio purtroppo non è perfetto dato il divertimento e il caos della festa, ma ciò che risulta evidente è che Emma e Alessandra sono unite, amiche più di prima e con tanta voglia di divertirsi.