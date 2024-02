Perdi sempre gli oggetti in casa? Ecco il metodo per ritrovarli senza fatica secondo la scienza

Sei una persona che perde gli oggetti in casa? Ecco alcuni suggerimenti che ti possono essere di aiuto su come puoi fare per ritrovarli.

Non importa se sei una persona ordinata o se invece non lo sei, ogni tanto capita che ti dimentichi dove hai messo alcuni oggetti, come le chiavi della macchina, il telecomando, gli occhiali o altri oggetti di valore.

Prima di cercare di capire come fare a trovare questi oggetti, è importante sottolineare l’importanza dell’organizzazione. Avere, infatti, un sistema organizzativo in casa può aiutare a non farti perdere gli oggetti e, di conseguenza, può aiutarti anche a ritrovare ciò che hai perso. Dovresti crearti delle posizioni specifiche in base alle diverse categorie di oggetti, come possono essere ad esempio le chiavi, i documenti o anche le forniture per ufficio ed elettronica. Uno dei consigli più validi per ritrovare sempre gli oggetti è quello di riporli correttamente al loro posto.

Oltre a consigli pratici, ci potrebbe essere d’aiuto molto anche la scienza quando in casa si perdono gli oggetti. In questo articolo andremo ad analizzare proprio questo problema e come fare a risolverlo.

Perdi gli oggetti in casa? Ecco un modo semplice per ritrovarli

Perdere gli oggetti in casa è molto facile: per questo motivo sarebbe meglio utilizzare scatole e organizzatori vari. In questo caso dovrai solo separare le caselle per i diversi tipi di oggetti e dovrai solo etichettare per facilitare la ricerca. Gli organizzatori per cassetti sono utili anche per tenere in ordine piccoli oggetti. Se però già lo hai perso e non riesci a ricordati dove è, dovrai cercare di mantenere la calma e non farti prendere dal panico.

Dovresti anche cercare di capire dove lo hai utilizzato l’ultima volta e dividi la tua casa in piccole aree specifiche e cerca in modo dettagliato in tutte queste piccole zone.

Non tutti sanno che ci aiuta anche la scienza a ritrovare gli oggetti persi. Si è svolto uno studio da parte dei ricercatori della Johns Hopkins University (Usa). Gli autori di questo studio hanno condotto diversi esperimenti chiedendo ai partecipanti di cercare gli oggetti che si usano continuamente in una stanza in disordine.

Quello che hanno dedotto è che i volontari li hanno trovati più velocemente se potevano considerare tratti fisici latenti come la durezza o la morbidezza, anche se non erano consapevoli di prenderli in considerazione.

Perdere degli oggetti in casa è quindi molto facile, ma è altrettanto facile in questo modo ritrovarli. La prossima volta cerca di non agitarti troppo e ritrovare quello che ti sei perso ti sembrerà più facile.