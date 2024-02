Il video della “palpatina” scatena le polemiche: Mara Venier bersagliata dai social

Mara Venier è stata letteralmente sommersa dalle polemiche dopo il gesto avvenuto in diretta: ecco che cos’è accaduto.

La conduttrice veneta è finita nell’occhio del ciclone dopo la puntata di Domenica In che è andata in onda domenica dal teatro Ariston. Quello che è successo nel corso del programma della Rai non è affatto piaciuto ai telespettatori, ora indignati più che mai.

Quello della presentatrice della Rai Mara Venier è uno dei nomi più citati e più cliccati degli ultimi giorni e delle ultime ore, e, complici anche le tante polemiche sorte a causa degli eventi del Festival di Sanremo, ora la pioggia di critiche verso di lei sembra diventata davvero inarrestabile.

Mara Venier, la conduttrice veneta finita nell’occhio del ciclone per il suo ultimo gesto fatto in tv

A quanto pare mai come quest’anno il Festival di Sanremo si è concluso lasciando dietro di sé una lunga scia di aspre polemiche. Quello della 74esima edizione è stato un Festival che ha fatto discutere già dal momento in cui c’è stata l’esibizione di John Travolta nel ballo del qua qua, in quanto l’attore l’indomani della sua ospitata sul Palco del teatro Ariston ha ritenuto di non firmare la liberatoria con cui avrebbe acconsentito alla diffusione del video in tv, anche una volta concluso il Festival. Poi è stata la volta dei fischi e del comportamento indecoroso della platea del teatro Ariston, e non è finita qui.

All’indomani del Festival di Sanremo una lunga diretta da quello stesso teatro è stata condotta da Mara Venier, la presentatrice di Domenica in ha ospitato tutti gli artisti in gara, tra i quali i big Dargen D’Amico e Mahmood. A quanto pare in modo scherzoso Mara Venier avrebbe toccato la gamba di Dargen D’Amico, e in più avrebbe zittito il cantante che cercava di argomentare il messaggio del suo brano, a proposito dei migranti. Inoltre durante l’esibizione di Mahmood, che ha dichiarato di non indossare le mutande, Mara Venier ha iniziato a filmare la scena dicendo al cantante di Tuta Gold che avrebbe potuto pubblicare il filmato sui suoi profili social.

Se al momento della diretta il tutto è sembrato soltanto un siparietto televisivo per far sorridere gli spettatori, dopo poche ore si è scatenata la polemica. In tanti hanno sollevato l’attenzione su un atteggiamento che è stato ritenuto scorretto, sottolineando che se fosse stato fatto da un uomo avrebbe suscitato sicuramente critiche ancora più aspre. Intanto quello che catalizza ancor di più l’attenzione del pubblico è il comunicato, letto proprio da parte di Mara Venier in diretta, e pervenuto da parte di Roberto Sergio l’amministratore delegato Rai, il quale ha espresso tutto il suo appoggio a Israele nel conflitto contro la Palestina.