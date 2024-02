Eleonora Daniele, gravi accuse durante il suo programma: pubblico incredulo

Eleonora Daniele, succede il finimondo nel suo programma tv e il pubblico è rimasto incredulo. Si tratta di gravi accuse.

Da anni Eleonora Daniele è il volto di “Storie italiane”. La conduttrice Rai affronta tematiche di attualità molto importanti, tra cui anche fatti principali di cronaca nera.

La giornalista ha debuttato in televisione partecipando al Grande Fratello nei primi anni Duemila, poi ha studiato molto per diventare una delle conduttrici più popolari dell’emittente televisiva pubblica. La Daniele è oggi riconosciuta come una professionista seria e preparata.

Recentemente si è verificato un incidente durante la sua trasmissione televisiva, che ha scatenato una polemica e molto imbarazzo in studio. La Daniele ha dovuto prendere le distanze da un ospite per le sue parole pronunciate in diretta, ma fortunatamente è riuscita a gestire con serietà la spiacevole situazione. È accaduto qualche giorno fa a Storie italiane, quando si parlava di musica, un argomento molto caldo in questi giorni, grazie al Festival di Sanremo.

Eleonora Daniele costretta a intervenire in studio a Storie Italiane

Come ogni anno la musica è un argomento molto trattato in questo periodo dalla Rai. Si è appena concluso il Festival di Sanremo e la manifestazione è considerata molto importante anche fuori dall’Italia. Questo perché l’artista vincitore, quest’anno Angelina Mango, accede all’Eurovision song contest. Durante la puntata di Storie italiane si è parlato di playlist musicali e un ospite ha scandalizzato il pubblico con le sue affermazioni.

A Storie italiane c’erano gli ospiti Valerio Scanu, cantante ed ex di Amici, e anche Paolo Mengoli. Il cantante sardo ha spiegato come funziona lo streaming della musica dicendo che è fatto per il 90% da accordi tra le case discografiche che mettono i pezzi nelle playlist. Allora Mengoli provocatoriamente ha chiesto: “Quanto costa entrare in una playlist? Domandina provocatoria…” e poi in studio è sceso il gelo.

“La tua provocazione è stata pesantina. Prendo le distanze da questa cosa Paolo, hai detto una cosa pesante, eh” – è intervenuta la giornalista Eleonora Daniele. Ma l’ospite si è difeso sostenendo che ha soltanto fatto una domanda e ha rincarato la dose. Valerio Scanu ha risposto che non conosce questi accordi, però si sa che ci sono. La conduttrice è rimasta però infastidita dalle affermazioni in studio e ha ripreso anche Scanu. “Vi prendete le responsabilità”, ha detto Eleonora Daniele in studio a Storie italiane.