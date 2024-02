Genitori separati, c’è un aiuto in soldi

Arrivano aiuti economici per le coppie con figli che si separano. Vediamo a quanto ammonta il nuovo bonus e come richiederlo.

Arriva un bonus che si rivolge ai genitori separati. Un importante aiuto economico che, tuttavia, spetta solo a chi soddisfa determinati requisiti.

Separarsi non è mai piacevole, specialmente se ci sono anche dei figli ancora piccoli. Purtroppo sono tante le coppie che ogni giorno, per le più svariate ragioni, arrivano ad un punto di non ritorno e, di comune accordo oppure no, procedono con la separazione e poi con il divorzio. A rendere tutto ancora più difficile e pesante- tanto per i due ex quanto per i figli- è il nuovo assetto economico che viene a crearsi.

Da quel momento si avranno due case e questo comporta due mutui o due affitti da pagare. Le bollette che prima si dividevano ora raddoppiano come raddoppia la spesa per i generi alimentari. Se uno dei due coniugi non lavorava affatto, allora la situazione può davvero diventare grave. Il Governo ha riconfermato un bonus molto importante destinato proprio alle coppie con figli che si separano.

Bonus genitori separati: ecco come averlo

Nel mare magnum degli aiuti messi in campo dal Governo di Giorgia Meloni, arriva un altro bonus: il bonus genitori separati che, come suggerisce il nome stesso, si rivolge alle coppie con figli che hanno deciso di separarsi. Vediamo quali requisiti è necessario soddisfare per avere diritto a questa nuova agevolazione.

Il bonus genitori separati consiste in un aiuto di 800 euro destinati sia alle mamme sia ai papà separati. L’aiuto spetta sia ai genitori separati che alle coppie che hanno già divorziato. Non tutti, però, possono richiedere il sussidio. Per averne diritto, infatti, è necessario rientrare in una categoria specifica.

Il bonus genitori separati, infatti, spetta solo a quei genitori che, tra l’ 8 marzo 2020 e il 2022 – cioè durante il periodo in cui in Italia fu dichiarato lo Stato di emergenza per la pandemia di Covid- non hanno ricevuto gli alimenti dall’ex compagno per ragioni legate al Coronavurus. In pratica se un papà, a causa della pandemia di Covid, tra il 2020 e il 2022 ha perso il lavoro o ha ridotto la sua attività lavorativa e, per questo motivo, non ha potuto pagare gli alimenti alla mamma dei suoi figli, allora quest’ultima ha diritto a ricevere 800 euro.

Stesso discorso, naturalmente, se i figli vivono con il padre e a non versare gli alimenti- nel periodo sopra indicato e a causa della pandemia di Covid – è stata la madre. Per fare richiesta del bonus genitori separati c’è tempo fino al 31 marzo. Si deve accedere direttamente al portale dell’Inps. In alternativa ci si può rivolgere anche ad un Caf o ad un Patronato per farsi aiutare ad inoltrare la richiesta.