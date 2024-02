Bollette Luce e Gas, come e quando si possono contestare: cosa sapere per tutelarsi

Se si verificano queste condizioni, il cliente del fornitore può inviare una lettera raccomandata A/R o una PEC agli indirizzi indicati nel contratto. Il fornitore ha l’obbligo di rispondere, e se non lo fa deve anche onorare un risarcimento economico. Più nello specifico:

di 20 euro se la risposta arriva dopo 2 mesi; 40 euro se la risposta arriva in ritardo fino a 9 mesi.

Se la risposta da parte del fornitore è negativa, ovvero non riconosce le ragioni del cliente, o se addirittura non risponde, si può attivare una conciliazione.

A questo proposito esistono degli organismi, come Altroconsumo, che previa iscrizione forniscono servizi gratuiti e trasparenti.

Ad esempio, proprio dal sito di Altroconsumo è possibile scaricare i vari moduli fac-simile per ogni fornitore, in quanto le diverse aziende prevedono modulistica differente. Che si agisca in autonomia oppure facendosi assistere da un’associazione per consumatori, è sempre bene ricordare i propri diritti, che sono sanciti dalla Legge e che spesso, purtroppo, vengono ignorati. Di recente si stanno avviando diverse campagne contro i fornitori di luce e gas, non solo per i rialzi indiscriminati dei prezzi, ma anche per i comportamenti non trasparenti che hanno avuto, e stanno ancora perpetrando, verso milioni di clienti.