Giulia De Lellis e Carlo Beretta, ormai è confermata la rottura tra i due: lui festeggia così

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati: è ufficiale. Lui festeggia in un modo davvero particolare, sui social non lascia alcun dubbio.

La notizia era nell’aria da qualche tempo, ma adesso anche se i diretti interessati non hanno detto nulla in merito, la conferma è arrivata. Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati, i due che hanno fatto coppia fissa per molti anni, sembrano essere arrivati al punto di rottura.

I motivi per il momento non si conoscono, ma sembra che il desiderio di creare un famiglia da parte della giovane influencer, non fosse la stesso per il suo compagno. E da lì, la fine, in un modo o nell’altro, pare essere stata l’unica soluzione.

Ad ogni modo, il noto imprenditore non si è perso d’animo, sui social ha mostrato il modo in cui, nonostante tutto ha deciso di festeggiare il momento: la foto non lascia spazio a nessun tipo di dubbio.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, lui festeggia dopo il loro addio

Insomma, non sono più una coppia i due che per tanti anni hanno reso partecipe anche il mondo dei social della loro unione: sembravano essere davvero fatti l’uno per l’altra, ma a quanto pare, alla fine le cose non sono andate nella stessa direzione per entrambi.

Detto questo, Carlo Beretta non pare essersi perso d’animo, ha infatti approfittato del suo compleanno per festeggiare insieme agli amici, sui social come testimonianza della cosa, ha inserito anche degli scatti sorridente e felice davanti alla sua torta di compleanno. Un momento importante, che nonostante tutto non ha avuto nessuna intenzione di perdersi e di festeggiare nel migliore modo possibile.

Dal canto suo, silenzio da parte della nota influencer romana che prosegue con il suo lavoro social e con gli impegni in giro per il mondo: nonostante tutto non si è fermata e ha continuato a perseguire quelli che ancora oggi sono i suoi obiettivi di vita.

Ad ogni modo, nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata dai diretti interessati che certamente saranno invasi dalle domande indiscrete dei fan, gli stessi che ormai erano abituati a vederli insieme, costruire la loro vita e pensare anche ad una famiglia insieme.

Chissà che prima o poi, uno dei due non possa fare davvero luce su come sono andate davvero le cose: non resta che attendere.