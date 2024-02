Bonus affitto per gli anziani, è già possibile fare domanda: ecco quanto spetta

Arriva il bonus affitto per le persone anziane: ecco tutto quello che devi sapere per fare domanda e quali sono i requisiti da soddisfare.

Il bonus affitto per gli anziani rappresenta un importante strumento di sostegno per contrastare la povertà e favorire l’inclusione sociale delle persone anziane, garantendo loro la possibilità di rimanere nelle proprie abitazioni e mantenere un grado di autonomia adeguato.

Questa misura, introdotta dalla Regione Lombardia, si rivolge agli anziani over 70 che si trovano in situazioni economiche difficili e risiedono in alloggi di proprietà di Aler o enti similari.

I requisiti necessari per accedere al bonus affitto anziani sono chiari e mirati a garantire che il sostegno vada alle persone effettivamente bisognose. È fondamentale che il richiedente abbia almeno 70 anni di età, risieda in Lombardia in un alloggio di proprietà di Aler o di enti analoghi, e che il suo ISEE non superi i 26.000 euro. Inoltre, è necessario che il contratto di locazione sia regolarmente registrato e che il canone di locazione non superi un determinato importo, variabile a seconda del Comune di residenza.

Come richiedere il bonus

È importante sottolineare la compatibilità del bonus affitto anziani con altri incentivi per il pagamento del canone di locazione. Ad esempio il bonus affitti in misura unica, così come la possibilità di cumularlo con l’assegno di inclusione (ex reddito di cittadinanza). Ciò garantisce un ulteriore sostegno economico per gli anziani in situazioni di fragilità.

Per quanto riguarda la procedura di richiesta, è possibile presentare domanda presso l’Aler competente per territorio entro il 31 dicembre di ogni anno. La domanda può essere presentata online, per posta o direttamente presso gli uffici dell’Ente. È importante tenere presente che il bonus affitto anziani è una misura sperimentale con durata triennale, quindi è necessario prestare attenzione alle scadenze e agli aggiornamenti sulle modalità di richiesta.

In merito all’importo del bonus, questo corrisponde a una mensilità del canone di locazione, fino a un massimo di 3.600 euro annui, ed è erogato direttamente al proprietario dell’immobile. È fondamentale evidenziare che sono esclusi dal bonus affitto anziani coloro che sono proprietari di un altro immobile, sono ricoverati in una struttura residenziale o percepiscono altri contributi per il pagamento del canone di locazione.

In conclusione, il bonus affitto anziani in Lombardia rappresenta una misura importante e concreta per sostenere gli anziani in situazioni economiche difficili, garantendo loro la possibilità di rimanere nelle proprie abitazioni e preservare la propria autonomia abitativa. La sua semplicità di accesso e la rapidità nell’erogazione lo rendono uno strumento efficace nel contrastare la povertà e promuovere l’inclusione sociale degli anziani nella regione. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla procedura di richiesta, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Aler o di contattare direttamente gli uffici competenti.