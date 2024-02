Scappano tutti dalla Juve: è già in volo per Manchester

Nuova rivoluzione in casa Juventus: scappano tutti, il giocatore è già in volo verso Manchester, tifosi senza parole.

Un altro stop per la Juventus che resta a secco di vittorie per la quarta volta consecutiva ottenendo un inutile pareggio sul campo del Verona terzultimo in classifica, azzerando del tutto le possibilità di poter vincere lo scudetto.

I bianconeri, complice anche la vittoria dell‘Inter che venerdì scorso ha travolto 4-0 la Salernitana, sono scivolati a -9 dai nerazzurri che hanno anche una partita in meno e potenzialmente potrebbero andare a +12. Nel giro di due settimane, a Juventus non solo ha gettato al vento la possibilità di vincere lo scudetto, ma rischia anche di complicare la propria corsa alla Champions League.

Sebbene il vantaggio sulle inseguitrici sia ancora importante, la Juventus è conscia di non poter più sbagliare evitando di adagiarsi sugli allori e tornando a vincere quanto prima. La sensazione che si ha, però, è che al di là come finisca questa stagione, nella prossima sessione estiva ci sarà una nuova rivoluzione all’interno della rosa bianconera.

Sono tanti, infatti, i giocatori che non rientrano nei piani del club mentre altri non hanno più intenzione di restare a Torino e si stanno già guardando intorno. Tra questi vi è Gleison Bremer che potrebbe far le valigie e volare in Inghilterra, precisamente a Manchester.

Juventus, Bremer saluta: il Manchester United punta il brasiliano

Secondo quanto riportato dal noto sito spagnolo Fichajes.net, nonostante abbia rinnovato il suo contratto fino al 2028 negli ultimi giorni del 2023, Gleison Bremer potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate. Il difensore brasiliano si è dimostrato fin qui uno dei migliori giocatori della rosa bianconera e le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di club stranieri, tra cui quello del Manchester United.

Come la Juventus anche i Red Devils sono intenzionati ad effettuare una vera e propria rivoluzione e Bremer è uno degli obiettivi principali per la prossima stagione. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, lo United sarebbe pronto a formulare un’offerta significativa per convincere i bianconeri a cedere uno dei loro migliori giocatori.

La Vecchia Signora, infatti, non vorrebbe cedere Bremer visto che ha da poco rinnovato il suo contratto, ma è chiaro che qualora dovesse arrivare un’offerta indecente, le cose potrebbero cambiare.

La Juventus ha intenzione di investire molto nella prossima sessione estiva in caso di qualificazione alla prossima Champions League e la cessione di Bremer garantirebbe di incassare una bella somma da poter subito reinvestire.

L’interesse del Manchester United per Bremer è forte, ma come detto servirà un’offerta davvero irrinunciabile per convincere la Juventus a cedere uno dei nuovi leader dello spogliatoio. Inoltre, lo stesso difensore brasiliano si trova molto bene a Torino e non pensa di lasciare il club bianconero dopo appena 2 stagioni dove ancora non è riuscito a portare a casa alcun trofeo.