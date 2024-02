Mutui 2024: puoi finalmente abbassare tanto la rata con la ricontrattazione, meglio sbrigarsi

Per i mutui 2024 c’è una bella notizia: finalmente è possibile abbassare in maniera significativa la rata mensile.

Oggi vogliamo parlare della possibilità di procedere con la ricontrattazione del mutuo per provare ad abbassare la rata mensile.

Oltre al meccanismo della surroga, che permette al mutuatario di trasferire il finanziamento da un istituto bancario ad un altro, con lo scopo di migliorare le condizioni contrattuali, c’è anche l’opzione della rinegoziazione. In pratica con questo strumento, il mutuatario si accorda con la banca, con la quale ha stipulato il contratto di mutuo, per provare a strappare condizioni migliori.

Mutui 2024: come abbassare la rata del mutuo

Negli ultimi anni è avvenuta un’impennata dei tassi d’interesse a causa dei numerosi interventi da parte della Banca Centrale Europea. Gli interventi sono stati finalizzati a contrastare il tasso di inflazione che continuava a salire.

Tutto ciò ha portato ad una lievitazione delle rate mensili per i mutuatari che avevano optato per un tasso variabile. E, più in generale, ad un aumento dei tassi di interesse sui mutui di nuova costituzione.

Ma per fortuna è possibile accedere ad una rinegoziazione per pagare una rata più bassa. Questo procedimento inizia con una richiesta da parte del cliente, che deve provare a strappare condizioni differenti provando a revisionare uno o più elementi del contratto originario.

La richiesta dovrà essere motivata da una differente situazione economica rispetto a quando è stato stipulato l’accordo. Questo è il caso della perdita o della riduzione del lavoro oppure della nascita di un figlio.

Le condizioni che possono essere modificate sono:

La tipologia di tasso, fisso o variabile

Il valore del tasso

Il valore dello spread

La durata del piano di ammortamento

La frequenza dei pagamenti

I costi accessori.

Per avviare la procedura e rinegoziare il mutuo è necessario che il cliente invii una lettera raccomandata o una PEC all’istituto bancario presso il quale è stato stipulato il contratto di mutuo. Nella richiesta deve specificare che intende modificare alcune condizioni del contratto.

Sarà poi compito dell’istituto bancario verificare la richiesta e valutarla, redigendo una scrittura privata da sottoscrivere, con le modifiche da apportare al contratto.

Stando a quanto stabilito dalla disciplina italiana le modifiche non sono unilaterali, è dunque necessario che entrambe le parti siano d’accordo. L’istituto bancario infatti non è tenuto ad accettare la proposta del cliente, anche se nella maggior parte dei casi questa viene accolta per evitare di perderlo.