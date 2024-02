Super big a Sanremo 2024, ma sapete a quanto ammonta la loro pensione? Cifra choc

Sono stati a Sanremo tra i big più apprezzati, ma sapete dopo tanti anni di carriera quanto prendono di pensione? Una cifra davvero assurda.

Una partecipazione inaspettata a Sanremo, che forse nessuno attendeva dopo tutto questo tempo, eppure i due sono tornati sul palco dell’Ariston. Tra i Super big hanno avuto un successo enorme e poi hanno rivelato qualcosa che nessuno si aspettava. La loro pensione è davvero assurda, considerando il loro successo: ecco di chi stiamo parlando.

Hanno rilasciato un’intervista subito dopo la loro partecipazione a Sanremo, avvenuta con gran successo. Il loro brano è tra i più ascoltati e sicuramente questa estate 2024 sarà uno dei tormentoni. Super big attesi, ma anche in qualche modo inaspettati, hanno raccontato della loro vita insieme, della felicità di risalire sul palco, ma anche di un retroscena amaro. Dopo tanti anni di carriera e successo infatti la loro pensione è davvero misera: ecco chi sono e quanto percepiscono ogni mese.

“Prendiamo una pensione bassissima”, chi sono i Super Big di Sanremo che hanno sconvolto tutti

Stiamo parlando della coppia che ha fatto ballare tutti sul palco dell’Ariston, elargendo energia allo stato puro nonostante l’età. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, in arte i Ricchi e Poveri, sono insieme dal 1967, uniti dalla passione per la musica, ma anche da una grande amicizia. Dopo 56 anni di carriera musicale condivisa i due, intervistati da Il Messaggero, si sono raccontati mostrando il loro passato, ma anche svelando un retroscena amaro sul presente.

Il gruppo, partito con 4 voci, ha partecipato a ben 13 edizioni di Sanremo, compresa l’ultima, con il brano Ma non tutta la vita. Hanno venduto oltre 22 milioni di copie, anche se hanno entrambi dichiarato di percepire una pensione molto bassa.

Nonostante i successi e la carriera infatti Angela e Angelo hanno ammesso di percepire circa mille euro. “Rispetto a quanto abbiamo versato prendiamo poco. Un migliaio di euro. Finché ci divertiamo, la gente ci segue, e la salute ci assiste, andiamo avanti”. La loro partecipazione a Sanremo diventa quindi anche un’occasione di riconquista del pubblico che possa tornare ad ascoltare le loro canzoni e farli esibire nuovamente.

Molto seguiti soprattutto in Russia, proprio come Al Bano, i Ricchi e Poveri hanno anche perso una fetta grossa di guadagno a causa della guerra. Su questo hanno infatti dichiarato: “Da quando c’è la guerra ci hanno invitato più volte ma non siamo mai andati. Amiamo i russi, ma andremo solo quando ci sarà la pace e dopo aver fatto un concerto prima a Kiev e poi a Mosca”.