Martina Colombari via da Billy Costacurta, lui è rimasto a casa da solo

Martina Colombari via da Billy Costacurta, lui è rimasto a casa: ecco dov’è andata da sola l’ex Miss Italia.

Operata d’urgenza per una peritonite Martina Colombari oggi sta meglio. L’ex Miss Italia ha affrontato la situazione seguendo tutte le indicazioni dei medici e ha superato il momento no in modo eccellente. Molto attiva sui social Martina ha condiviso quello che gli è accaduto sul suo account Instagram e in questi giorni ha pubblicato alcuni scatti che rivelano la sua perfetta e ritrovata forma fisica.

A quanto pare l’operazione non ha influito sul suo addome: Martina Colombari è apparsa in costume dove ha mostrato una pancia perfetta. I fan non hanno potuto fare a meno di notare che a poche settimane dall’intervento ha un addome scolpito, non ha subito nessun effetto collaterale. Gli scatti condivisi ritraggono l’ex Miss Italia al mare, Martina si è concessa qualche giorno di vacanza e per l’occasione ha scelto una meta molto ambita in questo periodo: Dubai. Secondo quanto ha riferito il magazine Nuovo Martina non sarebbe in dolce compagnia del marito Billy Costacurta.

L’ex calciatore sarebbe rimasto in Italia. Non è noto se la modella sia volata negli Emirati Arabi sola o con qualche amica, quel che è certo che gli scatti in bikini le rendono merito: è bellissima! Le foto hanno ottenuto tantissimi like e commenti positivi, ma come al solito non è mancata la polemica. In molti hanno criticato l’ex Miss per il recupero veloce. Solitamente dopo un intervento all’addome, anche se si indossa una pancera, la pancia non torna in breve tempo al suo status naturale. Certo è che la Colombari è molto magra ed è solita fare attività fisica il che potrebbe giustificare il rapido recupero.

Martina Colombari a Dubai sola…per lavoro

“La luce naturale è diversa a Dubai. Che bel viaggio e che divertimento!” Questa la didascalia che accompagna i post condivisi da Martina Colombari dove appare in bikini in una lussuosa piscina. Come ha citato il magazine Nuovo la conduttrice dovrebbe soggiornare da sola senza il marito Billy e il figlio Achille. Tuttavia è possibile che la Colombari sia a Dubai per lavoro e questo giustificherebbe l’assenza dell’ex calciatore.

Ad oggi non ci sono fonti ufficiali sul perché Costacurta sia rimasto a casa da solo, preferendo non accompagnare la moglie in vacanza in una prestigiosa e ambita località degli Emirati Arabi. Ad ogni modo la modella oggi sta bene, si gode il relax e ha superato egregiamente il momento no.