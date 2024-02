Basta Whatsapp e Telegram, sempre più persone stanno usando questa app: tante novità in arrivo

Questa App potrebbe sbaragliare la concorrenza di WhatsApp e Telegram: ecco di quale si tratta e come funziona

Il mondo del digitale viaggia ad una velocità ormai incontrollata. Lo scambio di informazioni che si verifica ogni giorno, con una mole di dati spaventosa, oltre ai continui aggiornamenti e progressi delle applicazioni che utilizziamo, rendono tutto più incredibilmente smart. Abbiamo tutto alla nostra portata di palmo, all’interno di uno smartphone, così come le nostre relazioni, che viaggiano sulle ali delle app di messaggistica istantanea.

Manco a dirlo, su tutti, è presente WhatsApp che conta un numero di utenti attivi sulla piattaforma che supera i 2 miliardi. Gli sviluppatori stanno plasmando l’app così come richiede la community, ma allo stesso tempo, anche Telegram è una delle app più utilizzate in assoluto. Ma ecco che un’altra app “minaccia” l’egemonia di questi due colossi della messaggistica istantanea. Ecco qual è.

WhatsApp e Telegram: è finito il loro regno?

Sicuramente WhatsApp e Telegram risultano essere tra le applicazioni incontrastate per poter avere chat e conversazioni, a portata di mano e in modo istantaneo. Le loro funzioni, in continuo progresso e aggiornamento, le rendono praticamente perfette per l’utilizzo quotidiano. Eppure però gli utenti hanno sempre esigenze più pressanti, di diversa natura, motivo per il quale in tanti stanno strizzando l’occhio ad un’altra app che potrebbe dare del filo da torcere.

L’app in questione è Signal: un’applicazione già nota che ha un enorme bacino d’utenza, ma sicuramente non ai livelli delle sopracitate che sono sicuramente più utilizzate. Eppure, c’è un’importante novità che sta per tracciare una strada maestra che potrebbe essere seguita anche dalle sue app concorrenti e per la quale molti utenti stanno scegliendo Signal.

L’incredibile novità

Signal ha pressoché le stesse funzioni di WhatsApp e Telegram, permettendo le chat istantanee, videochiamate e tutto ciò che riguarda lo scambio di multimedia e informazioni. Eppure sta per arrivare una importante rivoluzione: infatti, nel nome della privacy, Signal abbandonerà i numeri di telefono. Sarà possibile utilizzarlo tramite un nome utente, sufficiente per poter chattare.

In questo modo si ha la possibilità di proteggere la propria individualità, senza il rischio di poter diffondere il proprio numero di telefono. Questa è una richiesta che la community di chi utilizza le app di messaggistica istantanea fa da tempo, che sia un crocevia che potrà far fare il salto di qualità a Signal? Questo resta da vedere, ma le probabilità sono molto alte.