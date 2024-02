“In fin di vita”, dramma per l’ex protagonista di Uomini e Donne: l’annuncio

Dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne”, l’ex protagonista annuncia il momento tragico che sta vivendo.

A seguito della sua partecipazione al dating show di Canale 5, uno degli ex protagonisti annuncia attraverso i suoi profili social la difficoltà che sta vivendo. In particolare, l’annuncio che rivolge a tutti i follower e sostenitori è quello di stargli vicino e di fargli sentire il loro affetto.

Questo momento non è affatto bello, anzi è veramente drammatico e grave per quanto riguarda la salute fisica. Ma che cosa sta succedendo realmente?

Il programma televisivo “Uomini e Donne”, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, viene trasmesso dal 1996. Il format prevede che donne e uomini, alla ricerca del vero amore, si frequentino durante il corso del programma. Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stato abbinato al “Trono Classico” il “Trono Over”, dedicato agli uomini e alle donne over quaranta.

Nel momento in cui il tronista è sicuro dei propri sentimenti nei confronti di una corteggiatrice, allora comunica al programma di voler fare la propria “scelta”. Questo momento può avvenire in studio o durante un appuntamento in esterna e il tronista comunica alla corteggiatrice di voler uscire dal programma assieme. La nuova coppia, dunque, uscirà dalla trasmissione per vivere e costruire una vera relazione lontana dalle telecamere e nella quotidianità di tutti i giorni.

“Uomini e Donne”: ex corteggiatore e la malattia

Nel corso di una delle primissime edizioni del programma “Uomini e Donne”, uno dei corteggiatori è stato il personaggio televisivo Simone Coccia Colaiuta. Originario de L’Aquila e nato nel 1983, è diventato noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a diverse trasmissioni: “Domenica In”, “Grande Fratello” e, per l’appunto, il dating show di Maria De Filippi. Parallelamente, ha lavorato come modello e ballerino, partecipando anche al concorso di bellezza “Il più bello d’Italia”.

Simone Coccia Colaiuta diventa ulteriormente noto nel momento in cui inizia a frequentare la senatrice Stefania Pezzopane nel 2014. Successivamente, viene selezionato per partecipare alla 15ª edizione del “Grande Fratello”, conquistando il pubblico televisivo e rimanendo in gara fino alla finale classificandosi al 5° posto. Tuttavia, nell’ultimo periodo Simone ha condiviso con tutti i follower di Instagram il tragico momento che sta vivendo.

Sul profilo Instagram, Simone ha pubblicato diverse fotografie per raccontare il duro periodo che sta affrontando insieme alla propria madre. Purtroppo, la madre di Simone ha affrontato e sta superando un momento molto difficile dal punto di vista medico. Nelle settimane precedenti, la donna era stata portata al pronto soccorso in fin di vita ed è stata salvata dai medici per miracolo. Ora, è in convalescenza presso l’Ospedale “San Salvatore” de L’Aquila. Nel suo post, Simone ringrazia tutti i medici che hanno aiutato la madre e le augura una pronta guarigione.