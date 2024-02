Danno assurdo per i tuoi denti: queste pessime abitudini sono da abolire subito

Non basta lavare i denti ogni giorno: se si vogliono tenere sani è importante evitare assolutamente queste abitudini deleterie

La salute dei denti è importantissima non solo per l’aspetto estetico ma anche perché la bocca è il riflesso della schiena e di solito tutti i problemi legati ai denti, nel tempo, si riversano anche sui dolori della colonna vertebrale.

Non solo, se i denti non si curano nel giusto modo, le carie e in generale le infezioni dovute alla sovrabbondanza di tartaro non fanno altro che corrodere il dente fino a causarne la rottura e la caduta. Perdere i denti non è solo un problema di masticazione o estetico: è molto di più.

Un cattivo assetto della bocca nel tempo può esporre il nostro corpo a infezioni importanti, ascessi, e tante complicanze che variano in base al caso. In più, i problemi legati alle fratture dentali causate da traumi, cattiva igiene e carie, sono anche tra i dolori più forti da provare. Chi ha mai sofferto di mal di denti sa di cosa si tratta, e molto spesso si è obbligati a ricorrere anche all’antibiotico.

Le cattive abitudini da eliminare per preservare i denti sani, altrimenti si perderanno tutti prima del tempo

Oltre ad avere cura dei denti programmando una pulizia dentale almeno una volta ogni anno, e con un’assidua pulizia quotidiana dopo i pasti, i medici consigliano l’utilizzo di uno spazzolino elettrico, in grado di togliere maggiormente la placca anche nei posti più difficili, e non dimenticare di utilizzare il filo interdentale. Tutto ciò serve per l’igiene, ma non previene i denti da tutti i danni. Molte abitudini quotidiane sono sbagliate, nonostante nessuno ce lo specifichi mai.

Per esempio il portare oggetti alla bocca, soprattutto tra i banchi di scuola, per limitare la tensione, è sbagliatissimo. Questo mordicchiare oggetti di plastica non solo porta a infezioni e a infiammazioni gengivali, ma crea delle microfratture che possono diventare sempre più profonde fino a spaccare il dente o a creare macchie difficili da trattare.

Una volta che lo smalto si intacca, infatti, il dente perde la sua naturale forza: tutto ciò causa traumi su traumi, che nel tempo porteranno il dente alla caduta prematura. Un altro errore è ad esempio utilizzare i denti davanti per aprire i semi di frutta secca, o ancora, per aprire bottiglie, scartare pacchi, buste di plastica, e scotch. Eliminando queste cattive abitudini, si limiteranno anche i danni allo smalto dentale e si dovrà ricorrere molto meno all’intervento del dentista.