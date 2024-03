Dimagrisci senza stress e senza rinunciare ai dolci: consigliati da dietologi e OMS

Quando si è a dieta rinunciare ai dolci è una delle cose più difficili da fare, ma ce ne sono alcuni consigliati dai dietologi!

Quando un dietologo stila una dieta dimagrante ha come obiettivo la riduzione dell’apporto calorico giornaliero introdotto nell’organismo attraverso il cibo. Solo creando un deficit calorico, infatti, è possibile indurre il corpo a consumare le riserve di grasso accumulate in passato e, quindi, portare a un concreto dimagrimento.

Ovviamente per ottenere questo risultato è necessario smettere di mangiare o almeno ridurre gli alimenti molto calorici. Come sappiamo benissimo, gli alimenti più calorici in assoluto sono quelli a base di carboidrati e zuccheri, coma ed esempio la pasta, il pane e, ovviamente, i dolciumi.

Anche se la dieta chetogenica sta spopolando negli ultimi anni, eliminare completamente i carboidrati dalla dieta non fa assolutamente bene al nostro organismo. Provoca infatti degli scompensi che possono affaticare il fegato e che abbassano drasticamente i livelli di performance del cervello. Per questo motivo in tutte le diete ben fatte i carboidrati sono sempre presenti, seppure in piccole dosi, e lo sono anche i dolci. Ma quali sono i più adatti a chi sta a dieta?

Quali dolci mangiare a dieta (e soprattutto quando)

Secondo i dietologi e gli esperti di alimentazione il momento migliore per consumare dolci è al mattino, quando cioè abbiamo davanti tutta una giornata per smaltirne le calorie e assicurarci che gli zuccheri in esso contenuti non si trasformino rapidamente in adipe.

Oltre a questo, mangiare dolci al mattino assicura al cervello la quantità di zucchero necessaria a ripartire velocemente, inoltre sostiene e velocizza il metabolismo.

Al contrario, è assolutamente sconsigliato mangiare dolci la sera, soprattutto subito prima di andare a letto. Il motivo è molto semplice: stando completamente a riposo, l’organismo non può consumare le calorie appena ingerite e le trasforma immediatamente in adipe.

Per quanto riguarda i tipi di dolci da mangiare a dieta, gli esperti di nutrizione consigliano il cioccolato fondente, che andrebbe mangiato in piccole quantità (dai 10 ai 20 grammi al giorno). Povero di zuccheri e ricco di gusto, si tratta di uno dei pochi peccati di gola che possiamo concederci a cuor leggero.

Per quanto riguarda invece i dolci veri e propri, il consiglio è di mangiare dolciumi solo una volta la settimana, nel cosiddetto “giorno libero” della dieta. È opportuno inoltre optare per dolci casalinghi in cui siano presenti ridotte quantità di zuccheri, grassi e farine. Assolutamente ideali le torte all’acqua ma anche le crostate di frutta fresca, molto meno calorica della frutta candita o sciroppata. No ai dolci farciti di crema o glassati: si tratta di due preparazioni che alzano moltissimo l’apporto calorico totale.