“La sosia di Annalisa”, chi è la Tik Toker identica a lei: la somiglianza è impressionante

Il pubblico del web è rimasto a bocca aperta quando ha conosciuto l’influencer famosa per essere identica ad Annalisa.

Continua il successo inarrestabile da parte di Annalisa che dopo la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo ha potuto festeggiare un altro prestigioso traguardo: di tutte le canzoni provenienti dalla kermesse, la sua è stata quella più passata in radio.

Ogni volta che l’artista di Savona regala al proprio pubblico un brano, lo stesso rischia sempre di diventare iconico. Basti pensare a “Sinceramente“, il suo ultimo singolo, diventato disco d’oro dopo una sola settimana dall’uscita. Insomma, Annalisa è già nella storia della musica italiana e questo ha fatto di lei una delle artiste più imitate.

Non solo per le sue doti canore ma anche per il suo look, al punto che sui social è diventata virale da qualche tempo la sua sosia. Truccate allo stesso modo sembrano due gocce d’acqua e non è difficile credere che per strada la scambino per la cantante in carne ed ossa. Se non avete mai visto la nota influencer è arrivato per voi il momento di rimediare.

Sembra Annalisa, chi è la sosia della cantante diventata virale sul web

Su Tik Tok ormai è una star a tutti gli effetti ma da qualche tempo ha iniziato a farsi conoscere anche sugli altri social, se su la piattaforma più diffusa oggi vanta la bellezza di quasi 130 mila follower, su Instagram ne ha appena 18 mila. Numeri che sono però destinati a crescere giorno dopo giorno. Il suo nome è Lynne ed è famosa soprattutto per fare la cosplayer.

Neologismo con il quale si indicano quelle persone che, principalmente per gioco, amano travestirsi come i loro personaggi preferiti. Spunti che, tuttavia, vengono perlopiù da cartoni animati e fumetti. Raramente si vede un cosplayer indossare i panni dei loro cantanti preferiti. Lynne ha invece deciso di farlo e il risultato è assolutamente da lasciare senza parole. Le due sono davvero molto simili e questo è stato un valore aggiunto per la giovane influencer.

“Per strada in tantissimi mi scambiano per Annalisa” è stata una delle frasi più ad effetto rilasciate da Lynne durante uno dei suoi video diventati virali. Nelle immagini si vede l’influencer senza un filo di trucco e la somiglianza e già abbastanza evidente. Ciononostante, è con il giusto make up che la star del web è diventata una vera e propria Annalisa bis. Chissà che le due non possano presto dare vita a qualche collaborazione.