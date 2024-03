Ottima notizia per gli italiani: gli stipendi sono in aumento: ecco le cifre

Ottime novità per alcuni lavoratori, riceveranno stipendi più alti. Scopriamo chi sono i fortunati e a quanto ammonta l’aumento.

C’è un nuovo contratto che porterà più soldi in busta paga a circa 400 mila lavoratori. Vediamo qual è questo Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori che finalmente è stato rinnovato e firmato.

Gli italiani chiedono a gran voce più soldi in busta paga. Servono stipendi maggiori per far fronte al costo della vita attuale. Negli ultimi anni, infatti, l’inflazione ha fatto lievitare i prezzi e le spese delle famiglie senza che si è affiancata, però, una eguale crescita con riferimento alle retribuzioni. In molti casi, poi, la pretesa nasce da una direttiva normativa. Parliamo del rinnovo dei CCNL che deve essere effettuato entro una certa data. In molti casi, invece, la scadenza viene superata non di settimane, non di mesi ma di anni.

Quando finalmente arriverà la firma i lavoratori potranno gioire perché riceveranno più soldi in busta paga. Nel 2023 diversi Contratti hanno contenuto novità e rinnovi come quello Autoscuole, Cartai, Commercio, Dirigenti Agenzie Marittime, Istituzioni Socio-Assistenziali, Metalmeccanici, Studi Professionali Amministratori di Condominio. Il 2024, invece, è iniziato con una bella notizia per i lavoratori del comparto alimentare.

Rinnovo del CCNL Alimentare, più soldi in busta paga

Il CCNL dei dipendenti che operano nell’industria alimentare è stato firmato. Coinvolti circa 400 mila lavoratori che riceveranno più soldi in busta paga. Fai Cisl, Flai Cgil e Uila sono stati impegnati nella trattativa per il rinnovo del Contratto scaduto nel mese di novembre 2023. Pochi mesi e c’è già la firma più aumenti degni di essere chiamati così, un miracolo? In realtà dovrebbe trattarsi di un diritto dei lavoratori sul quale nessuno dovrebbe aver dubbi ma visto le attese e le condizioni di altri settori diciamo che si può anche gridare al miracolo.

L’accordo è stato siglato nella notte tra il 29 febbraio e il 1° marzo 2024. I sindacati sono riusciti ad ottenere la riduzione della percentuale dei contratti a tempo determinato siglabili in azienda dal 50 al 25% con l’obiettivo di stabilizzare il lavoro. Sono stati cambiati, poi, gli orari di lavoro. Anche questi verranno ridotti. Nel 2026 si dovrà compiere un abbassamento di quattro ore per i lavoratori che svolgeranno turni di 18/21 ore. Nel 2027 se ne aggiungeranno altre quatto per tutti i lavoratori indipendentemente dai turni. Il CCNL prevede il diritto ai congedi parentali e un aumento dello stipendio di 280 euro per 400 mila lavoratori a regime entro 4 anni.