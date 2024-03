Francesca Ferragni smaschera la sorella Chiara: chi l’ha accompagnata a Che tempo che fa

Francesca Ferragni ha smascherato ufficialmente la sorella Chiara. Spunta fuori chi l’ha accompagnata davvero a Che Tempo Che Fa da Fazio.

Chiara Ferragni continua a far parlare di sé, con l’imprenditrice digitale che ha deciso di tornare a parlare dopo la querelle legata al pandoro Balocco e ad altre collaborazioni su cui l’Antitrust indaga. Non è un momento facile per l’influencer, che sta vivendo una crisi anche con il marito Fedez.

Come se non bastasse, proprio durante le uscite pubbliche, la Ferragni continua ad incappare in scivoloni ripresi dagli utenti sui social. Infatti dall’intervista da Fazio quasi è apparso che la colpa fosse dei consumatori, che hanno frainteso i dettagli della collaborazione. Insomma sembra proprio che Chiara stia facendo ben poco per riconquistare il favore del pubblico e anche quando ci prova incappa in “errori di comunicazione”.

Durante l’intervista a Che Tempo Che Fa, l’influencer ha ufficializzato per la prima volta pubblicamente la crisi con Fedez. I due da una settimana non vivono più insieme, con la Ferragni che spera che tutto vada nel verso giusto. Nonostante questo l’imprenditrice ha ammesso che stavolta la crisi è diversa. Ora però dai social emerge la verità direttamente dalla sorella Francesca, con una foto poco prima dell’intervista.

Francesca Ferragni smaschera Chiara: con chi era prima dell’intervista

L’intervista a Chiara Ferragni ha suscitato un notevole interesse, specialmente per tutti coloro che sono appassionati alla cronaca rosa. L’influencer ha voluto smentire che tutta la querelle con il marito faccia parte di una strategia di comunicazione. La Ferragni ha anche definito offensive queste illazioni, eppure sono ancora in tantissimi coloro che non credono alla separazione. Insomma per Chiara il periodo è complicato e non poco, visto che proprio non gliene va una giusta. Adesso la sorella Francesca Ferragni ha rivelato con chi era prima della diretta.

Dalle foto che emergono dal profilo di Francesca, sembra proprio che Chiara Ferragni si sia fatta accompagnare in studio dalla stessa “Francy“, dall’altra sorella Valentina e dalla madre. In quello che è un momento difficile per l’imprenditrice digitale, sembra proprio che la Ferragni stia cercando le forze nella famiglia. Eppure sotto il post non sono mancati i commenti degli utenti, pronti a chiedere della dicitura sul panettone e sui profili falsi che popolano proprio il profilo di Chiara Ferragni.

In queste ore a commentare l’intervista ci ha pensato anche Fiorello durante il suo Viva RaiDue. Il presentatore siracusano si è lasciato andare ad un serafico: “Abbiamo cercato qualcosa da dire, ma francamente non c’è nulla”. Il presentatore ha alimentato le polemiche, specie sottolineando il passaggio in cui la Ferragni, pur di non prendersi le colpe, sottolinea come il pubblico abbia capito male. Insomma le ultime uscite dell’influencer non sembrano convincere proprio nessuno, nemmeno i suoi stessi follower.