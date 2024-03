Fino a 7 anni di carcere per chi abbandona un animale e ritiro patente per chi guida con il telefonino, le nuove regole

Novità per i reati. In arrivo fino a 7 anni di carcere per chi abbandona un animale, mentre per chi guida col telefono c’è il ritiro della patente.

Quando ci si mette alla guida del proprio veicolo, è sempre bene tenere conto delle varie normative previste dal Codice della Strada. Ce ne sono di diverse che spesso passano in sordina, ma che potrebbero portare a conseguenze molto pesanti. Sia dal punto di vista civile che penale con multe e reclusione che sono sempre dietro l’angolo.

In particolare, di recente ci sono stati alcuni aggiornamenti importanti che potrebbero andare a riguardare anche voi. Si tratta di modifiche alle sanzioni per alcuni dei comportamenti più comuni e che meritano un inasprimento delle pene. Parliamo infatti di abbandono degli animali e della guida con il telefono in mano. Ecco quali sono le principali novità pensate dal Governo questa volta, con una normativa che a breve verrà approvata e diventerà Legge per tutti.

Reati alla guida: tutte le novità previste dalla nuova normativa

Ci sono importanti novità in arrivo per la legge di riforma del Codice della Strada. Che è stata già approvata dall’esecutivo e che ora passa alla Camera, dove ha già preso il via il voto. Ci sono 72 modifiche apportate in 4 mesi al testo originario, e presto potrebbero arrivarne altre. Richiedendo ai cittadini di informarsi subito, per non rischiare pesanti sanzioni.

Partiamo da quella che è forse la sanzione più importante, ossia la reclusione per chi abbandona un animale in strada. Si parla infatti ora di carcere fino a 7 anni, per via delle possibili conseguenze che potrebbero venirsi a creare a seguito di un’azione di questo tipo. Oltre all’abbandono, infatti, entrano in gioco altre possibili causanti come i rischi di incidenti che provocano morti o feriti con lesioni gravi e gravissime.

Cambiano anche le normative riguardanti le pene per chi guida con il telefonino in mano. Come si legge nel testo approvato dal Governo, infatti, è prevista seduta stante la sospensione della patente. E ci sono anche aumenti per le multe, sebbene siano più contenuti rispetto alle aspettative iniziali.

Ci sono cambiamenti per i neopatentati, coi limiti ridotti. Sarà possibile condurre auto di media cilindrata, ma non le supercar. Infine autovelox, l’idea è di mettere fine alle multe seriali. Ecco perché basterà pagare la sanzione massima aumentata di un terzo per più infrazioni commesse in un’ora sullo stesso tratto stradale.