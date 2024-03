Harry ha usato la malattia del padre per farsi pubblicità: emergono prove imbarazzanti

Per Harry la malattia del padre Carlo sarebbe stata solo l’occasione per migliorare la propria immagine: la teoria che sconvolge l’opinione pubblica.

Quando il 9 Febbraio 2024 venne annunciato pubblicamente che Re Carlo avrebbe cominciato a combattere una battaglia contro il cancro, l’opinione pubblica mondiale è stata attraversata da un gigantesco moto di simpatia e compassione.

Il sovrano, che aveva atteso per tutta la vita il momento in cui avrebbe potuto ereditare il trono dalla madre, era stato ufficialmente incoronato meno di un anno prima della diagnosi e aveva avuto pochissimo tempo per dare la propria impronta alla storia della monarchia inglese.

Ovviamente la famiglia del Re si è stretta intorno a lui allo scopo di dargli il massimo supporto. La moglie Camilla, per esempio, ha sostenuto moltissimi impegni pubblici nelle settimane successive alla diagnosi, prendendo sulle proprie spalle anche molti degli impegni del marito. Lo stesso William, che si era ritirato dalla vita pubblica per stare accanto a Kate, è tornato precipitosamente al lavoro.

Nessuno ovviamente si aspettava molto da Harry, considerando che il Principe è ormai completamente fuori dai giochi di potere e responsabilità interne alla Royal Family. Di certo però Carlo aveva voluto avvisare il figlio personalmente, attraverso una telefonata. Proprio dopo aver sentito suo padre, Harry decise di mettersi su un volo e raggiungere Londra.

La verità dietro il gesto di Harry per Carlo

Come riporta Gente, però, la famiglia Reale non ha visto preoccupazione, amore e generosità dietro il gesto di Harry. Al contrario, Camilla era assolutamente furiosa quando Harry è arrivato a Londra e, stando alle notizie che stanno circolando, potrebbe avere ragione.

Pare infatti che il viaggio di Harry e l’incontro di Carlo con il figlio non fosse stato autorizzato da Buckingham Palace. In pratica, Harry si è presentato a Londra senza dire niente a nessuno, probabilmente consapevole del fatto che, se lo avessero saputo, gli assistenti di suo padre gli avrebbero impedito di incontrare il Re per risparmiargli lo stress di una discussione con il figlio.

Harry ha quindi messo il padre davanti a un fatto compiuto: se il Re si fosse rifiutato di incontrare il figlio, che aveva attraversato letteralmente mezzo mondo per vederlo, Carlo sarebbe apparso assolutamente spietato e senza cuore. Con questo gesto invece Harry è riuscito a mostrarsi pubblicamente come un figlio buono e responsabile, ripulendo un’immagine pubblica drammaticamente incrinata dalle sue molte dichiarazioni sulla Famiglia Reale.

Solo dopo il libro Spare, infatti, le “quotazioni pubbliche” di Harry sono crollate a causa degli attacchi contro William e il Re. Oggi il Duca (che nel frattempo ha disperatamente bisogno di soldi) starebbe tentando di tornare nella Royal Family con un accordo part – time, offrendosi di svolgere mansioni di supporto alla Corona fino a che suo padre non sarà tornato in forma. La risposta di Camilla e di William a un’ipotesi del genere? Un assoluto e categorico “NO”.