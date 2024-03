Lite Gianni Sperti-Aurora Tropea, bufera su Uomini e Donne: il web nota tutto e non perdona

Aurora e Gianni: durissimo scontro a Uomini e Donne. La lite esplode in diretta e il pubblico da casa non riesce a perdonare

Che nel programma Uomini e Donne, spesso, scoppino delle liti non è certo cosa nuova. Quando c’è di mezzo l’amore e c’è la possibilità di dire la propria pubblicamente, sottoponendosi scientemente al giudizio altrui la discussione è dietro l’angolo.

Nel ruolo di commentatori di ciò che accade in studio, Maria De Filippi ha al suo fianco da anni Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Quest’ultimo, ormai da tempo, si scontra aspramente con Aurora Tropea, una delle dame del Trono Over. Tra i due non corre buon sangue e quando la dama è al centro studio spesso nomina Gianni come esempio, a suo parere, di non correttezza nei giudizi. E proprio partendo da questo punto nella puntata andata in onda martedì 5 marzo, ne abbiamo viste di tutti i colori. Compreso un gesto palese che il web non ha perdonato.

Aurora Tropea: durissimo scontro con Gianni Sperti a Uomini e Donne

Aurora di Uomini e Donne fa parte del programma ormai da qualche anno. Ad un certo punto ha lasciato lo show, sempre tra bufere e scontri, ma poi è tornata spiegando come si sentisse “vittima” di una situazione complicata in cui tutti la attaccavano. Al centro studio, nel mentre, le sue storie d’amore naufragano tutte e ora anche la conoscenza con il cavaliere Franco: “Tutte le volte mi scaricano loro – dichiara la Tropea a centro studio – Rimango sempre l’amica. Non andate oltre, al contrario mio. Non sono facile a innamorarmi, ognuno ha i suoi i tempi e non faccio come certe persone che in 4 mesi si innamorano di 4 uomini diversi e mettono bocca su tutto”.

Da qui inizia il caos perché le parole di Aurora erano palesemente riferite a Ida Platano, la tronista di Uomini e Donne. Ovviamente la donna risponde subito: “Ti riferisci a me? Ma grazie al cielo che mi innamoro. Facilità o non facilità di innamoramento sono cavoli miei”.

Scoppia la lite, ovviamente, interrotta solo da Franco stesso, il cavaliere che stava frequentando Aurora che chiede di concentrarsi solo su di loro. Interviene però Gianni, mettendo i puntini sulle i: “È Aurora ad aver messo in mezzo Ida – e rivolgendosi poi alla Tropea che lo incalzava continua – Io parlo quando Maria mi chiede, tu sei ineducata ti senti la conduttrice del programma. Che ipocrisia, intervieni sui percorsi di tutti e Ida non può parlare su di te? Stai parlando da tre ore solo tu”.

Aurora a quel punto sembra vedere rosso come un toro e inizia ad attaccare l’opinionista: “Sei povero tu, la cattiveria, l’ipocrisia che hai… Sei un cafone. Vergognati. Non mi fai parlare“. Ma Gianni rimane indifferente dichiarando che la dama non è una persona importante della sua vita e quindi le sue parole non lo sfiorano.

A questo punto succede però qualcosa di strano. Aurora si toglie la maglia e sotto indossa una t-shirt con la scritta “Non curarti di me. Curati tu”. Gianni subito lascia correre, poi, ragionando esclama: “Il pubblico non è stupido, ma voglio ricordare questa cosa. Queste due persone (riferendosi a Aurora e Franco ndr) non hanno interesse, ma io (indicando Aurora ndr) ho messo una maglia sotto e poi una maglia sopra. Quindi io mi devo scaldare per togliere la maglia e far vedere la scritta. Dovevo innervosirmi e scaldarmi per levarla e fare lo show“. Gianni attacca Aurora, supportato da Tina e Ida dichiarando come tutti gli atteggiamenti della dama fossero finti, mirati solo a fare spettacolo.

Aurora su questo punto non risponde, ma sui social ci sono degli scontri. Su Instagram, infatti, il pubblico è diviso tra chi sostiene Gianni e chi Aurora, quest’ultima però ha una fanbase molto forte e infatti accanto al video della lite postato sui social del programma i commenti sono tutti dalla sua parte. Come si evolverà?