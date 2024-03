Vecchie schede telefoniche, in molti le collezionavano: se hai questa puoi vivere un anno senza stipendio

Esiste un modo per arricchirsi senza alcuno sforzo: basta avere in casa una di queste vecchie schede telefoniche.

Il collezionismo è tra le realtà più diffuse del nostro mondo e al giorno d’oggi sono davvero tantissimi gli oggetti che si collezionano e che acquistano valore nel tempo per motivazioni diverse. Le monete, come le vecchie lire o soldi antichi, sono sicuramente al primo posto degli oggetti che più vengono collezionati dalle persone, ma gli amanti di collezionismo vanno a caccia di tantissimi cimeli che, per un motivo o per un altro, hanno acquisito tanto valore nel tempo.

Gli oggetti che maggiormente acquisiscono valore nel corso del tempo sono sicuramente quelli che non vengono più utilizzati e venduti e, dunque, non sono poi così diffusi sul mercato come lo erano un tempo: tra questi si possono indicare ad esempio i vecchi telefonini che sono stati rimpiazzati dagli smartphone, oggetti d’antiquariato oppure le vecchie schede telefoniche cadute in disuso e che al giorno d’oggi sono un vero e proprio tesoro per chi le ha conservate in casa.

Queste schede telefoniche valgono una vera e propria fortuna

Fino agli inizi degli anni ’90, quando ancora non erano così diffusi i telefoni cellulari, le persone erano abituate a telefonare in pubblico mediante le classiche cabine telefoniche. Per effettuare una chiamata da un telefono pubblico che si poteva trovare in strada o accanto alle strutture pubbliche era necessario utilizzare i gettoni oppure delle schede telefoniche che contenevano un credito prepagato che permetteva di effettuare un numero ben preciso di telefonate.

Le schede telefoniche, come accennato in precedenza, sono ormai cadute in disuso dato che anche i telefoni pubblici non sono più funzionanti e sono ormai solo un lontano ricordo di chi ha vissuto gli anni ’80 e ’90. Tante persone hanno collezionato in passato e collezionano ancora le schede telefoniche dato che non erano tutte uguali, ma nel corso degli anni ne sono state progettate diverse serie con diverse grafiche che hanno fatto nascere la mania di collezionismo, ancora viva al giorno d’oggi.

Le schede telefoniche che valgono di più sono chiaramente quelle che si trovano in ottimo stato, senza particolari segni di usura; oltre a questo può assumere valore una scheda telefonica rilasciata sul mercato a tiratura limitata, come quelle dedicate a specifiche opere artistiche e architettoniche oppure quelle celebrative per determinati eventi come i Mondiali di Calcio di Italia ’90 oppure le Olimpiadi.

La scheda telefonica raffigurante la Torre di Pisa ha raggiunto un valore di circa 3000€, ma ce ne sono altre che possono valere ancora di più: molte schede realizzate tra gli inizi degli anni ’70 e la fine degli anni ’80 possono arrivare a raggiungere un valore pari a circa 10.000€, come ad esempio le schede omaggio di alcune compagnie aeree, le schede rilasciate dalla Sida, le schede bianche Urmet oppure le schede della serie “Labirinto” che raffigurano monumenti e opere d’arte.