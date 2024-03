Anna Tatangelo lancia la sfida ad Elettra Lamborghini: danza super sensuale, senza rivali – Video

Sembra proprio che Anna Tatangelo voglia sfidare Elettra Lamborghini, il suo balletto sexy ha già conquistato tutti: il video.

Anna Tatangelo si è scatenata in una danza sexy che ha letteralmente lasciato tutti senza parole, pare che la cantante di Sora abbia voluto lanciare una sorta di sfida a Elettra Lamborghini, solita condividere video del genere. Ma il ballo di lady Tata ha già sbancato sui social.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha sensualità da vendere e ha deciso di mostrarlo in questo ultimo video in cui muove le sue perfette curve a ritmo di musica. Le immagini hanno mandato in delirio i follower.

Anna Tatangelo, il ballo sexy scatena tutti: il video

Anna Tatangelo ‘è tornata’ e l’ha fatto in grande stile. La cantante ha pubblicato un video in cui si lascia andare a un ballo davvero sexy. Un filmato che in poco tempo ha ottenuto moltissimi like e commenti, tutti l’hanno riempita di complimenti, definendola anche la ‘JLO italiana’.

E così in poco tempo lady Tata si è ripresa la scena, quasi come se avesse sfidato Elettra Lamborghini – che condivide spesso video dei suoi balli sexy – o altre giovani pop star. La cantante di Sora ha mostrato di essere ancora una bomba sexy. Come si vede dal filmato – pubblicato in fondo all’articolo – Anna si è scatenata come non faceva da tempo. In tanti si sono domandati cosa ci fosse dietro questo video.

Se l’abbia fatto per divertimento, se abbia voluto dimostrare che è più in forma che mai o se invece sono le prove di un futuro videoclip, magari del singolo cui sta lavorando. Qualche settimana fa aveva detto che molto presto sarebbe tornata a fare musica, ora è arrivato questo video e c’è chi crede che sia legato ai suoi lavori musicali. Ad ogni modo, anche se non se ne conosce il motivo, il ballo sexy di Anna Tatangelo è stata una vera sorpresa per i suoi fan.

Non vedevamo lady Tata così sfrenata da tempo. Si vede che sta vivendo un momento molto sereno. Lavorativamente ha diversi progetti che bollono in pentola e ha da poco concluso i suoi impegni televisivi. Poi, cosa molto importante, è molto innamorata del suo giovane compagno. Da tempo la Tatangelo è impegnata con Mattia Narducci, bellissimo modello di dieci anni più giovane di lei. La coppia è affiatatissima e si diverte moltissimo.

https://www.instagram.com/p/C4N6-OFN_ki/