Qui è solo una bambina, ma oggi è sulla cresta dell’onda e la più richiesta in corsia

La bellissima bambina bionda che vedete in questa foto del recente passato, oggi è una diva tra le più amate del mondo dello spettacolo.

L’infanzia è la fase iniziale della nostra vita, quella in cui tutte le nostre potenzialità sono inespresse e c’è la possibilità di dare qualsiasi indirizzo si voglia alla nostra vita. Chiaramente i bambini non hanno gli strumenti adatti a capire quali siano le loro potenzialità reali e quali le loro predisposizioni, l’indirizzo che si prenderà in futuro, infatti, è legato ad un insieme di scelte veicolate sia dagli insegnanti che dai genitori.

Impossibile dire con assoluta certezza quali siano le reali capacità di qualcuno ad un’età così tenera, tutti potremmo fare tutto e all’età in cui è stata scattata la foto che vedete qui sopra, anche questa bambina aveva di fronte un mondo di possibilità e probabilmente nemmeno sognava di fare parte del mondo dello spettacolo e diventare un personaggio noto.

Nel suo caso tale considerazione è ancora più valida, visto che il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è stato tardivo e per certi versi casuale. Il suo destino si è incrociato con una visione artistica, con il progetto di un regista che era alla ricerca di attori che non avessero grande esperienza, che fossero alle prime armi.

Paolo Virzì la nota ad un casting per il film ‘Il Capitale Umano’, lei ha 23 anni e nessuna esperienza in ambito recitativo. Tuttavia pare che quella fosse la sua strada, visto che proprio nel corso delle riprese è sbocciato un talento naturale che le ha permesso immediatamente di diventare il volto più riconoscibile della pellicola, non a caso quella prima volta ha portato al riconoscimento di numerosi premi della critica.

La bimba nella foto è una delle attrici più amate dagli italiani

I fan dell’attrice avranno già capito di chi stiamo parlando, ma prima di svelarla forniamo qualche altro dettaglio per permettere anche agli altri di capire di chi stiamo parlando, anche se, a dire il vero, i lineamenti in questi anni non sono cambiati in maniera radicale e chi è fisionomista potrebbe aver riconosciuto l’artista anche solo dalla foto.

Dopo aver ottenuto la notorietà, questa attrice ha partecipato alla serie tv ‘Gomorra’, ai film ‘Belli di papà’, ‘Un posto sicuro’, ‘Mamma o Papà’ e ‘The Startup’ tra il 2015 ed il 2016. Proprio nel 2016 ottiene il premio Afrodite come artista emergente, ennesimo riconoscimento per un talento sconfinato e che rischiava di andare perso per via di scelte di vita differenti.

Nel 2018 arriva la parte in ‘Moschettieri del Re – La Penultima missione’ di Giovanni Veronesi e nel 2020 la definitiva consacrazione con il ruolo di Giulia in ‘Doc – Nelle tue mani’. Impossibile adesso non aver capito che stiamo parlando di Matilde Gioli, attrice che il pubblico ha imparato ad amare proprio grazie alla fiction della Rai in cui tra gli altri c’è anche Luca Argentero.