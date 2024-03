Beautiful, dopo 37 anni l’addio: caos sul rinnovo

I fan della celebre soap opera americana ancora non ci credono: dopo 37 anni Beautiful potrebbe essere giunto al termine.

È arrivato il momento di dire addio per sempre a Beautiful? Dopo 37 anni di intrighi e sotterfugi, la soap opera più seguita al mondo potrebbe essere arrivata al capolinea. Vediamo cosa succederà.

Tra un matrimonio e un divorzio, un figlio d’incerta paternità e qualcuno che torna dall’aldilà, Beautiful ci tiene compagnia da ormai 37 anni. Sappiamo che in natura tutto ha un inizio, un apice e una fine ma Beautiful no: Beautiful non finirà mai. Non sembra possibile che possa finire questa incredibile soap opera che da quasi quattro decenni ci riserva una sorpresa dietro l’altra.

Sono cambiati gli interpreti nel corso di questi anni e diversi protagonisti sono usciti di scena. Sono accaduti eventi a dir poco incredibili ma nessuno ha mai realmente pensato che Beautiful, prima o poi, potesse finire. Eppure potrebbe essere esattamente così. Secondo voci bene informate la famosa soap opera americana potrebbe essere giunta al capolinea.

Addio a Beautiful: ecco cosa succederà

Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Persino Beautiful che, invece, sembrava destinato ad andare avanti all’infinito tra un colpo di scena e l’altro. Eppure a breve forse non vedremo più Brooke, Eric e compagnia bella all’ora di pranzo. Vediamo cosa sta per accadere.

I fan di tutto il mondo sono rimasti scioccati dalla notizia che Beautiful potrebbe essere giunto al termine. Dopo 37 anni la soap opera più famosa e più seguita in tutto il mondo potrebbe essere terminata. Del resto è anche vero che ormai ne abbiamo viste di tutti i colori e sembra improbabile che gli autori riescano ad inventare ancora a lungo nuovi colpi di scena per catalizzare l’attenzione del pubblico.

Il produttore di Beautiful, Casey Kasprzyk, ha annunciato che, per il momento la soap è stata confermata solo per un altro anno. Dunque fino al 2025 Beautiful andrà avanti tanto negli Stati Uniti quanto in Italia. Nel 2025 si negozierà un nuovo contratto con la CBS. Dunque per il momento non si può ancora dire nulla di certo, bisogna attendere fino al prossimo anno per sapere se Beautiful proseguirà oppure no.

La speranza del produttore è quella di andare avanti ancora per molti anni. Certo, nell’ultimo periodo, la soap opera si è trovata a fare i conti con rivali non da poco. Il cuore dei telespettatori italiani è stato catturato dalle nuove serie turche, romantiche e decisamente più realistiche e sobrie rispetto a Beautiful. Tuttavia molti non saprebbero proprio immaginare di arrivare all’ora di pranzo senza il consueto appuntamento con Ridge, Brooke, Sheila e i loro compagni di intrighi e di avventure. Non ci resta che attendere e incrociare le dita.