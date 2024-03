Luca Salatino, nuova fidanzata dopo l’addio a Soraya? L’ex Uomini e Donne sbotta

Ecco chi è la nuova fiamma di Luca Salatino, la donna con cui ha dimenticato la corteggiatrice conosciuta a Uomini e Donne.

I fan affezionati all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, si domandano dallo scorso anno se lo chef romano sia riuscito a voltare pagina e a trovare la gioia dell’amore dopo l’addio a Soraya Allam Ceruti.

Luca Salatino ha deciso di raccontare ai fan la verità sulla sua attuale situazione sentimentale. Scopriamo quali sono state le sue parole e che cosa si cela dietro i rumors del momento, che lo vorrebbero già impegnato in una nuova relazione sentimentale.

Luca Salatino, tutta la verità sulla nuova fiamma

La storia di Luca Salatino è quella di un giovane uomo originario della capitale con la passione per la cucina, e per il pugilato, che ha deciso di mettersi in gioco pur di trovare il vero amore. Per farlo ha scelto il dating show condotto da Maria De Filippi. Luca Salatino infatti è stato tronista di Uomini e Donne in passato, e più precisamente nella stagione televisiva 2021. Durante il suo percorso ha conosciuto diverse corteggiatrici e una di queste gli ha letteralmente rubato il cuore. Stiamo parlando di Soraya Allam Ceruti, che è stata la sua scelta.

Il tronista e la corteggiatrice hanno vissuto un’intensa storia d’amore, il loro legame era così forte che quando Luca Salatino è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 nel 2022, ha pianto fiumi di lacrime per via della lontananza dalla sua fidanzata dell’epoca. Soraya gli mancava tantissimo e più volte ha pensato di abbandonare il reality show. Alla fine una volta fuori i due si sono rivisti e sono tornati a vivere insieme.

Tutto sembrava andare a gonfie vele tra Luca Salatino e Soraya finché poi è arrivata la notizia della rottura definitiva. In tanti dallo scorso anno sperano di rivederlo sorridere, dopo una storia d’amore che lo ha fatto soffrire moltissimo, e in tanti hanno avanzato diverse ipotesi, immaginandolo tra le braccia di un’altra donna. Luca Salatino, dopo diversi rumors diffusi a riguardo, ha deciso di chiarire la vicenda sulla sua nuova presunta love story, e ha messo a tacere il gossip con queste parole, pubblicate nelle scorse ore tra le sue storie di Instagram: “Sono single”