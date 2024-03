Sonia Bruganelli, nuovo amore dopo Paolo Bonolis? Il messaggio sibillino

Sonia Bruganelli di nuovo innamorata? Ecco lo scoop che fa sognare ad occhi aperti i fan dell’opinionista del Grande Fratello Vip.

Sembrano inequivocabili le parole dell’ex moglie del conduttore di Ciao Darwin. Per questo ora tutti i suoi seguaci stanno già facendo i salti di gioia, ma scopriamo che cos’è successo nelle scorse ore.

Da quando è arrivata la triste notizia della fine del matrimonio con Paolo Bonolis, il pubblico affezionato a Sonia Bruganelli non vede l’ora che arrivi per lei un nuovo amore e un’emozione capace di farle tornare il sorriso, e quello che è appena accaduto sembrerebbe riaccendere le speranze.

Sonia Bruganelli, il lieto annuncio che fa sognare ad occhi aperti i fan

Sonia Bruganelli è un personaggio molto amato nel mondo dello spettacolo italiano ed è anche uno dei volti femminili che ha occupato per più tempo negli ultimi mesi le pagine e le copertine dei settimanali di cronaca rosa, per via della fine del suo matrimonio. Sonia Bruganelli infatti è stata sposata per tanti anni al conduttore Paolo Bonolis, hanno avuto tre figli e tutto tra i due sembrava andare a gonfie vele, fino a quando, l’anno scorso, sono incominciate a trapelare delle voci su una presunta crisi.

La triste notizia è stata poi confermata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in persona, nel corso di una lunga video intervista rilasciata alla redazione di Vanity Fair, attraverso la quale i due hanno spiegato di provare ancora dei sentimenti molto profondi l’uno per l’altra, ma di aver deciso, probabilmente di comune accordo, di non proseguire la loro convivenza e il loro matrimonio perché questi stessi sentimenti erano cambiati.

Da quel momento i fan dell’opinionista del Grande Fratello Vip 6 e 7 sperano di vederla tornare a sorridere, tra le braccia di un altro uomo. Un recente scoop sembrerebbe poter regalare, finalmente, al pubblico questa gioia. A quanto pare nelle scorse ore Sonia Bruganelli dal suo profilo ufficiale di Instagram ha lanciato un messaggio molto forte. L’ex moglie del conduttore di Ciao Darwin ha scritto delle parole che ai fan sono apparse come inequivocabili: “Quando trovi una persona con cui stai bene non hai bisogno di cercare altro.” Non c’è nulla di confermato e per ora si tratta solo di supposizione ma i seguaci più romantici vedono in queste parole una speranza e il preludio di una lieta notizia, questa volta ufficiale.