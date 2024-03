Uomini e Donne, dolce segreto per Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio? La coppia svela la verità – Video

Dopo “Uomini e Donne”, Emanuela Malavisi e Marco Antonio nascondono qualcosa ai loro follower: ecco svelato il segreto.

Una delle trasmissioni televisive più seguite e conosciute è sicuramente “Uomini e Donne”. Il programma viene mandato in onda dal 1996 su Canale 5. Il format prevede che diversi giovani alla ricerca dell’amore si frequentino nel corso dei vari giorni di messa in onda del programma. In particolare, dal 2010, è stato abbinato al “Trono Classico” il “Trono Over”, dedicato agli uomini e alle donne over quaranta.

Nel corso dei mesi di questa edizione di “Uomini e Donne”, due partecipanti del “Trono Over” si sono conosciuti e piaciuti quasi fin da subito. Dopo alcune settimane di frequentazione, la coppia ha deciso di abbandonare la trasmissione per vivere e costruire una relazione sentimentale al di fuori, lontano dalle telecamere. Ma di chi stiamo parlando? I protagonisti di questa nuova coppia d’amore sono la dama Emanuela Malavisi e il cavaliere Marco Antonio Alessio.

Nonostante la conoscenza turbolenta all’interno del programma e al modo in cui sono usciti dalla trasmissione, la relazione tra Emanuela e Marco Antonio sta andando per il meglio. Tuttavia, da alcuni video pubblicati assieme sui loro profili social, molto probabilmente la coppia sta nascondendo un “dolce segreto” che al momento non vogliono ancora rivelare. Ma di che cosa si tratterà?

“Uomini e Donne”: Emanuela e Marco Antonio in dolce attesa?

Negli ultimi giorni, la coppia si è divertita a condividere un video in cui rispondeva a diverse domande da parte dei loro follower. Alcuni hanno pensato che Emanuela e Marco Antonio possano essere in dolce attesa di un figlio. Per qualcuno potrebbe essere alquanto prematuro, vista la loro recentissima uscita da “Uomini e Donne” e, infatti, non è proprio così. Dunque, che cosa sta succedendo tra l’ex cavaliere e l’ex dama del dating show di Canale 5?

Emanuela e Marco Antonio hanno semplicemente dato la loro opinione se vorrebbero avere o meno dei figli insieme. I due hanno risposto che sicuramente sarebbero desiderosi di fare questo passo assieme. Forse, il momento non è quello più opportuno. Infatti, entrambi vogliono dedicare il presente alla conoscenza profonda dell’altro per di stabilire una relazione d’amore duratura.

Dopodiché potranno arrivare anche i figli. I due, infine, scherzano che dovranno aspettare la stagione giusta per piantare i cavoli o per la migrazione delle cicogne.