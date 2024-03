Ad ogni segno zodiacale il suo uovo di Pasqua irresistibile: così non puoi sbagliare

In questo articolo parliamo di uova di Pasqua da regalare a qualcuno a cui tieni. Dai un’occhiata al suo segno zodiacale, non sbaglierai gusto

La Pasqua si avvicina, è davvero alle porte, e si tratta di una festività religiosa molto importante in quanto, per i cristiani, rappresenta la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Siamo soliti celebrare questa ricorrenza con la Messa del giorno pasquale, preceduta dalle celebrazioni della Settimana Santa, e poi con un pranzo che si tiene la domenica di Pasqua, con pietanze squisite di ogni genere. A differenza del Natale, non vi è uno scambio di regali, ma di uova di Pasqua, che dentro, in genere, contengono una piccola sorpresa.

In vendita, nei giorni precedenti la Pasqua, si trovano tutti i tipi di Uova, ce n’è davvero per tutti i gusti, per soddisfare ogni palato. La cioccolata può essere bianca, oppure al latte o fondente con nocciole, ci sono delle gustose uova al pistacchio e molti altri gusti deliziosi. Per i più piccoli, l’uovo nasconde delle sorprese con cui potranno giocare, ma nell’uovo degli adulti possono esserci dei doni come braccialetti, biglietti per una determinata meta e molto altro ancora.

Uova di Pasqua, ogni segno zodiacale ha il suo tipo preferito: scopri quale

Per il segno dell’Ariete, l’uovo di cioccolato pralinato alle mandorle è ideale, in quanto si tratta di un segno molto attivo, energico. La frutta secca dà quel tocco di energia di cui ha bisogno.

I Toro vanno sul classico cioccolato al latte, perché si tratta di un segno piuttosto conservatore, molto legato a ciò che è tradizionale. Per i Gemelli l’uovo preferito è anche al latte, ma loro ci tengono molto a scoprire quale sarà la sorpresa, che è la cosa che li fa emozionare maggiormente. I Cancro sono piuttosto tradizionalisti, ma alcuni di loro amano la cioccolata al pistacchio o al caramello, o ancora i gusti pralinati, magari alla nocciola.

I Leone adorano le uova particolari, caloriche, e fatte del cioccolato migliore in circolazione. Vogliono essere valorizzati anche a Pasqua, da veri Re della Foresta. Il segno della Vergine predilige il cioccolato fondente, mentre i Bilancia lo adorano extra fondente. Lo Scorpione predilige un mix tra cioccolata al latte e cioccolata bianca, mentre il Sagittario preferisce anch’egli i pralinati alla nocciola. I Capricorno preferiscono la cioccolata al latte, tradizionale, mentre gli Acquario optano più per la cioccolata bianca. Per i Pesci, la cioccolata bigusto è sempre ben accetta.