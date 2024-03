È proprio la famosa nutrizionista a dirlo: con questi 5 alimenti ‘fermi il tempo’, resti per sempre giovane

La famosa nutrizionista non ha dubbi: ecco i 5 alimenti che permettono di fermare il tempo e restare giovani per sempre.

Per fermare il tempo ci sono alcuni segreti fondamentali e sicuramente uno dei rimedi per contrastare la vecchiaia è quello di mangiare bene. Secondo il famoso nutrizionista esistono infatti 5 alimenti che ti consentono di fermare il tempo per restare sempre giovane: ecco quali sono.

Per tenere a bada le rughe della vecchiaia è sempre più necessario fare delle scelte di alimentazione sana. Mangiare bene è fondamentale per la salute, per il corpo e per la pelle e inevitabilmente anche per l’avanzamento dell’età. Esistono sicuramente tanti rimedi come creme idratanti e antirughe che possono aiutare, ma niente è meglio di alcuni cibi.

Ecco i 5 cibi che fermano la vecchiaia secondo la nutrizionista: stop al tempo con questi cibi

Come ha rivelato una nota nutrizionista al Daily Express, ovvero Naomi Newman-Beinart, ci sono alcuni cibi che, rispetto ad altri ugualmente sani, aiutano a prevenire la vecchiaia donando un aspetto più giovane: ecco quali sono. In generale è noto che un’alimentazione ricca di frutta e verdura possa favorire idratazione e apporti nutritivi che sono essenziali per il corpo umano.

Ma ci sono alcuni cibi specifici che danno un aiuto importante nel contrastare i segni del tempo. I pesci grassi come il salmone, il tonno, le sardine e le acciughe ad esempio sono ricchi di Omega 3 e aiutano la pelle a trattenere l’umidità mantenendo e proteggendo le cellule, tenendo sotto controllo le rughe. Se ne consigliano 3 porzioni a settimana.

Essenziali fonti di vitamine, minerali, antiossidanti e iodio sono anche le alghe che lasciano la pelle lucida e giovane. Esse sono presenti ad esempio nel sushi perché fanno parte della dieta quotidiana in Cina e Giappone e hanno effetti sulla bellezza davvero notevoli. Migliorano la salute di capelli, pelle e unghie. Riducono la formazione di sebo e dell’acne e sono ricche di vitamina C, un collagene che aiuta a combattere l’invecchiamento, le rughe e il rilassamento cutaneo.

Molto importanti sono anche le zuppe di verdure con zucca, patate dolci, carote, che aiutano a proteggere la pelle dai raggi del sole. Essenziali gli agrumi come il limone, le arance, ricchi di vitamina C. Ovviamente fondamentale è l’acqua che dona idratazione ed elasticità alla pelle. Anche anguria, peperoni e sedano hanno un effetto anti-age.