Pensioni di aprile 2024 quando avverranno i pagamenti: ecco il calendario completo

Pensioni di aprile 2024, il calendario completo dei pagamenti che verranno emessi. Quando arriveranno? Tutti i dettagli.

Con l’arrivo del mese di aprile 2024, i pensionati sono in attesa dei loro assegni mensili. È importante sapere e conoscere quando avverranno i pagamenti.

Quali saranno le eventuali variazioni che potrebbero influenzare il cedolino INPS di questo mese? Esploriamo insieme tutti i dettagli.

Pensioni di aprile 2024: quando arriveranno i pagamenti

Il pagamento delle pensioni di aprile 2024 avverrà il 2 aprile 2024. È essenziale tenere presente che il 1° aprile è il Lunedì in Albis, quindi il giorno successivo alla Pasqua, nota anche come Pasquetta.

Tuttavia, la data esatta può variare a seconda delle modalità di riscossione e viene specificata sul cedolino online. Ad esempio, per coloro che ricevono la pensione tramite accredito bancario o postale, il pagamento sarà effettuato il 2 aprile 2024.

Per coloro che preferiscono ritirare l’assegno in contanti presso l’ufficio postale, è importante seguire un calendario specifico fornito da Poste Italiane.

Martedì 2 aprile 2024: per i cognomi da A a C.

Mercoledì 3 aprile 2024: per i cognomi da D a K.

Giovedì 4 aprile 2024: per i cognomi da L a P.

Venerdì 5 aprile 2024: per i cognomi da Q a Z.

Con l’arrivo della pensione di aprile 2024, l’INPS procederà all’applicazione delle nuove regole introdotte dalla riforma IRPEF 2024. Questo implica che le trattenute IRPEF saranno calcolate sulla base dei nuovi scaglioni di reddito, che sono stati ridotti da quattro a tre. È importante notare che alcune prestazioni, come quelle per invalidità civile o gli assegni sociali, potrebbero essere esenti da tassazione.

Inoltre, sul rateo di aprile 2024 verranno trattenute anche le addizionali regionali e comunali relative al 2023. È importante tenere presente che queste addizionali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo.

Non ci sarà nessun aumento nelle pensioni di aprile 2024. È importante sottolineare che non ci saranno aumenti nelle pensioni di aprile 2024 rispetto a marzo. Questo perché le nuove aliquote previste dalla riforma IRPEF 2024 sono state già applicate a marzo 2024. Alcuni pensionati potrebbero aver subito aumenti dell’Imposta sul Reddito Persone Fisiche comunale e la conseguente riduzione degli assegni a partire da marzo.

Ad aprile 2024, l’INPS conferma le operazioni di rivalutazione delle pensioni per l’anno in corso. L’indice provvisorio di rivalutazione per il 2024 è del 5,4%. È importante notare che alcune prestazioni non vengono rivalutate, come ad esempio gli assegni straordinari.

Se nel corso del 2023 sono state applicate trattenute inferiori a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha recuperato le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024. Questo recupero potrebbe continuare anche nelle rate mensili successive fino all’estinzione del debito.

Per i contribuenti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta, è possibile verificare le informazioni fiscali attraverso il servizio online “Assistenza Fiscale (730/4): servizi al cittadino” che è disponibile tramite diversi mezzi di accesso, come SPID o l’app INPS Mobile.

Con l’arrivo della pensione di aprile 2024, è importante essere informati su tutte le variazioni che potrebbero influenzare il proprio assegno mensile. Consultare il cedolino INPS e seguire le indicazioni fornite può essere utile per comprendere meglio la propria situazione finanziaria.